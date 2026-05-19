Vođa jemenskih Huta kaže da su spremni za bilo kakav potez SAD-a protiv Irana Abdul-Malik al-Houthi upozorava da bi svaka nova eskalacija imala „ozbiljne posljedice“ širom regije

Vođa jemenskih Huta izjavio je u ponedjeljak da je njegova grupa vojno spremna za bilo kakav budući potez SAD-a protiv Irana, upozoravajući da bi nova eskalacija mogla imati šire posljedice širom regije, prenosi Anadolu.

U televizijskom govoru koji je emitovao kanal Al-Masirah pod kontrolom Huta, Abdul-Malik al-Houthi je kazao da postoje naznake da se Washington priprema za još jednu rundu eskalacije nakon, kako je opisao, neuspjeha prethodnih napora.

Sjedinjene Američke Države ne poštuju svoje obaveze, rekao je on, optužujući Washington da se kreće ka pojačavanju pritiska na iranske luke uprkos mogućem utjecaju na globalnu ekonomiju.

Al-Houthi je izjavio da američki predsjednik Donald Trump daje prioritet izraelskim interesima u odnosu na američke.

Upozorio je da će svaka nova eskalacija imati „ozbiljne posljedice“ širom regije.

„Na vojnom nivou, spremni smo za sve razvoje događaja“, rekao je on.

Regionalne tenzije su eskalirale otkako su SAD i Izrael pokrenuli udare na Iran u februaru. Teheran je uzvratio udarima čija su meta bili Izrael, kao i američki saveznici u Zaljevu, uz zatvaranje Hormuškog tjesnaca.

Prekid vatre stupio je na snagu 8. aprila uz posredovanje Pakistana, ali kasniji razgovori u Islamabadu nisu uspjeli donijeti trajni sporazum. Trump je kasnije produžio primirje na neodređeno vrijeme.