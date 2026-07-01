Vođa izraelske stranke Jašar najavio kandidaturu za premijera i istragu o napadu 7. oktobra Gadi Ajzenkot zvanično je pokrenuo predizbornu kampanju usred rastućih kritika Netanyahua u izraelskoj domaćoj politici

Izraelski političar Gadi Ajzenkot, vođa stranke Jašar, zvanično je u utorak pokrenuo predizbornu kampanju stranke i najavio kandidaturu za premijera na predstojećim izborima, javlja Anadolu.

Ajzenkot, koji je služio kao načelnik generalštaba izraelske vojske od 2015. do 2019. godine, objavio je to tokom govora u utorak navečer, prema izraelskom javnom emiteru.

"U oktobru će se završiti mandat katastrofalne oktobarske vlade i počet će novo i mnogo bolje poglavlje u izraelskoj historiji", rekao je Ajzenkot.

Bivši načelnik vojske rekao je da će vlada koju namjerava voditi donositi "hrabre odluke" o ključnim nacionalnim pitanjima, uključujući sigurnost, obaveznu vojnu službu i javno obrazovanje.

Eisenkot se obavezao da će osnovati državnu istražnu komisiju o propustima vezanim za napad 7. oktobra 2023. godine, nakon čega je Izrael pokrenuo smrtonosnu ofanzivu u Pojasu Gaze, opisujući istragu kao "primarnu dužnost".

Izraelski zvaničnici opisali su događaje od 7. oktobra kao najveći obavještajni i vojni neuspjeh zemlje, rekavši da su teško naštetili imidžu Izraela i njegove vojske.

Sljedeći opći izbori u Izraelu zakazani su za 27. oktobar, iako su izraelski mediji izvijestili o mogućem dogovoru između premijera Benjamina Netanyahua i ultraortodoksnih stranaka da se glasanje pomjeri na 20. oktobar.

Prema anketi koju je u petak objavio izraelski list Maariv, 34 posto Izraelaca vjeruje da je Eisenkot najprikladniji kandidat za premijera.

U izraelskom političkom sistemu ne postoji fiksni datum za početak kampanje stranaka.

Dok zvanična izborna kampanja obično počinje nakon što se Knesset raspusti i odredi datum izbora, političke i predizborne aktivnosti su dozvoljene unaprijed.