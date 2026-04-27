Naim Qassem kaže da će Hezbollah nastaviti "odbrambeni otpor" i da se neće odreći oružja

Vođa Hezbollaha odbacio direktne pregovore između Libana i Izraela, iznio pet tačaka za rješenje Naim Qassem kaže da će Hezbollah nastaviti "odbrambeni otpor" i da se neće odreći oružja

Generalni sekretar Hezbollaha Naim Qassem ponovio je u ponedjeljak "kategorično odbijanje" direktnih pregovora između Libana i Izraela, iznoseći pet tačaka za rješavanje trenutnog sukoba.

Qassem je u saopštenju rekao da njegova grupa "kategorički odbacuje" direktne pregovore s Izraelom, ponavljajući da će Hezbollah nastaviti svoj "odbrambeni otpor" i da se neće odreći oružja.

Kritizirao je održavanje dva kruga direktnih pregovora između Libana i Izraela prvi put u 43 godine, koji su se održali u Washingtonu prije nekoliko dana pod pokroviteljstvom SAD-a.

"U ovoj atmosferi žrtve i dostojanstva i poraza neprijatelja, (libanske) vlasti su požurile u ponižavajući i nepotrebni slobodni ustupak, čije je jedino opravdanje predaja", tvrdio je Qassem.

„Polazna tačka i rješenje je postizanje pet tačaka prije svega ostalog“, tvrdio je.

Naveo je te tačke kao „zaustavljanje agresije na kopnu, moru i u zraku, povlačenje Izraela s okupiranih teritorija, oslobađanje pritvorenika, povratak stanovnika u sva njihova sela i gradove te obnova“.

„Ova vlast ne može nastaviti dok se odriče prava Libana, ustupa zemlju i suočava se s njegovim otpornim narodom“, rekao je.

Vođa Hezbollaha pozvao je libannske vlasti da se „vrate svom narodu kako bi ga ujedinile, tako da ne budu vlast frakcije već naroda, na osnovu konsenzusa koji je formirao Taifski sporazum, koji je temelj našeg trenutnog ustava“.

Više od 2.500 ljudi je ubijeno, a preko 1,6 miliona raseljeno izraelskim napadima širom Libana od 2. marta, prema zvaničnim libanskim podacima.

Desetodnevni prekid vatre proglašen je između Libana i Izraela 17. aprila, iako ga je Tel Aviv više puta kršio.

U četvrtak je američki predsjednik Donald Trump izjavio da su se Liban i Izrael složili da produže primirje za tri sedmice nakon drugog kruga pregovora između dvije strane u Washingtonu.

Hezbollah je izveo niz napada dronovima usmjerenih na izraelske vojnike u južnom Libanu i sjevernom Izraelu, navodeći kao razlog ponovljena kršenja primirja od strane Izraela.