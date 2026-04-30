Vlasnik "Telegrapha" i "Politica" poručio da se osoblje mora uskladiti s proizraelskim principima ili otići CEO grupe Axel Springer Mathias Dopfner kazao je da oni koji se ne slažu s osnovnim vrijednostima kompanije, uključujući podršku pravu Izraela na postojanje, treba da rade drugdje

Mathias Dopfner je branio dugogodišnju podršku svoje medijske grupe Axel Springer pravu Izraela na postojanje, nakon što su novinari "Politica" izrazili zabrinutost zbog njegovih javnih komentara o Bliskom istoku.

Tokom internog sastanka sa zaposlenima, Dopfner je rekao da bi oni koji se ne slažu s osnovnim principima kompanije, poznatim interno kao osnovne vrijednosti, možda bili prikladniji da rade drugdje.

"Niko ne bi trebao raditi za Axel Springer uprkos osnovnim vrijednostima ili u neslaganju s jednom od osnovnih vrijednosti", rekao je, prema audio snimku koji je objavio "Jewish Insider".

"Ako osnovne vrijednosti nisu privlačne, ako nisu magnet, ako nisu razlog zašto raditi u ovoj kompaniji, mogu samo preporučiti da se radi u drugim kompanijama", dodao je.

Izjave su date tokom 40-minutnog sastanka sa zaposlenima "Politica" nakon pritužbi novinara na kolumne koje je Dopfner napisao. Osoblje je navodno tvrdilo da njegovi stavovi mogu ugroziti uredničku neutralnost medija.

Kontroverza se odnosi na korporativne principe Axel Springera, koji uključuju podršku pravu Izraela na postojanje kao osnovnu vrijednost. Izdavač iz Berlina, koji također posjeduje "Bild", "Telegraph" i "Business Insider", već dugo ove principe opisuje kao ključne za svoj identitet.

Tokom razgovora, Dopfner je odbacio tvrdnje da njegovi lični stavovi mogu utjecati na redakciju "Politica", naglašavajući jasnu razliku između kolumni i uredničkog odlučivanja.

Rekao je da će nastaviti pisati kolumne i branio svoje stavove o Iranu, tvrdeći da je opisivanje iranskog rukovodstva kao agresora opravdano.

"Formulacija je više eufemizam. Trebali bismo radije reći da su oni teroristi ili masovne ubice", rekao je.