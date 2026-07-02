Vladin ured za medije kaže da je ubijeno više od 73.000 Palestinaca, uključujući 21.500 djece, 12.500 žena

Vlada Gaze: Izrael kontroliše više od 80% Gaze, bacio 223.000 tona eksploziva dok genocid traje 1.000 dana Vladin ured za medije kaže da je ubijeno više od 73.000 Palestinaca, uključujući 21.500 djece, 12.500 žena

Izraelci kontroliraju više od 80 posto Pojasa Gaze nakon 1.000 dana genocida, a više od 223.000 tona eksploziva bačeno je na enklavu, prema statističkim ažuriranjima koje je vlada Gaze objavila u četvrtak.

Više od 73.000 Palestinaca je ubijeno, uključujući preko 21.500 djece i 12.500 žena, dok se još 9.500 i dalje vodi kao nestalo, navodi se u saopćenju vladinog ureda za medije.

Ukupno je povrijeđeno 173.514 Palestinaca, uključujući 433 novinara, dok je 5.400 ljudi podvrgnuto amputacijama, od čega 18 posto djece, navodi se u saopćenju.

Kancelarija je takođe dokumentovala 1.500 slučajeva paralize i 1.200 slučajeva gubitka vida.

Više od 58.800 djece ostalo je bez roditelja, dok je zabilježeno više od 2,14 miliona slučajeva zaraznih bolesti, uključujući 71.338 slučajeva virusnog hepatitisa, navodi se u saopćenju.

Izrael je potpuno uništio 1.047 džamija i djelimično oštetio 210 drugih, gađao tri crkve i ubio 312 džamijskih imama, propovjednika, učitelja Kur'ana i drugih vjerskih ličnosti, dodaje se.

Također se navodi da je Izrael uništio ili izbacio iz upotrebe 38 bolnica i 96 zdravstvenih centara, te gađao 197 vozila hitne pomoći, 84 vozila hitne pomoći i 16 centara civilne zaštite.

Vlada je procijenila preliminarne direktne gubitke od rata na oko 80 milijardi dolara, uključujući 34 milijarde dolara u stambenom sektoru.

Kako se navodi u saopćenju, Izrael je potpuno uništio 335.000 zgrada i stambenih jedinica i oštetio 737.000.

Vladin ured za medije saopćio je da je Izrael započeo genocid, uz podršku SAD-a, 8. oktobra 2023. i da je zvanično okončan stupanjem na snagu sporazuma o prekidu vatre 10. oktobra 2025. godine.

Međutim, navodi se da je Izrael nastavio da krši sporazum svakodnevnim bombardovanjem, pooštravanjem opsade i blokiranjem ulaska dovoljne količine humanitarne, hrane i medicinske pomoći.