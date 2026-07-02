Vlada Gaze: Izrael kontroliše više od 80% Gaze, bacio 223.000 tona eksploziva dok genocid traje 1.000 dana

Lina Altawell
02. juli 2026.•Ažuriranje: 02. juli 2026.
Izraelci kontroliraju više od 80 posto Pojasa Gaze nakon 1.000 dana genocida, a više od 223.000 tona eksploziva bačeno je na enklavu, prema statističkim ažuriranjima koje je vlada Gaze objavila u četvrtak.
Više od 73.000 Palestinaca je ubijeno, uključujući preko 21.500 djece i 12.500 žena, dok se još 9.500 i dalje vodi kao nestalo, navodi se u saopćenju vladinog ureda za medije.
Ukupno je povrijeđeno 173.514 Palestinaca, uključujući 433 novinara, dok je 5.400 ljudi podvrgnuto amputacijama, od čega 18 posto djece, navodi se u saopćenju.
Kancelarija je takođe dokumentovala 1.500 slučajeva paralize i 1.200 slučajeva gubitka vida.
Više od 58.800 djece ostalo je bez roditelja, dok je zabilježeno više od 2,14 miliona slučajeva zaraznih bolesti, uključujući 71.338 slučajeva virusnog hepatitisa, navodi se u saopćenju.
Izrael je potpuno uništio 1.047 džamija i djelimično oštetio 210 drugih, gađao tri crkve i ubio 312 džamijskih imama, propovjednika, učitelja Kur'ana i drugih vjerskih ličnosti, dodaje se.
Također se navodi da je Izrael uništio ili izbacio iz upotrebe 38 bolnica i 96 zdravstvenih centara, te gađao 197 vozila hitne pomoći, 84 vozila hitne pomoći i 16 centara civilne zaštite.
Vlada je procijenila preliminarne direktne gubitke od rata na oko 80 milijardi dolara, uključujući 34 milijarde dolara u stambenom sektoru.
Kako se navodi u saopćenju, Izrael je potpuno uništio 335.000 zgrada i stambenih jedinica i oštetio 737.000.
Vladin ured za medije saopćio je da je Izrael započeo genocid, uz podršku SAD-a, 8. oktobra 2023. i da je zvanično okončan stupanjem na snagu sporazuma o prekidu vatre 10. oktobra 2025. godine.
Međutim, navodi se da je Izrael nastavio da krši sporazum svakodnevnim bombardovanjem, pooštravanjem opsade i blokiranjem ulaska dovoljne količine humanitarne, hrane i medicinske pomoći.