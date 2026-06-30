Šefica vanjske politike EU-a poručila da je Turska ključni partner u sigurnosti, migracijama i energetici

Visoki zvaničnici EU-a istakli strateški značaj odnosa s Turskom nakon razgovora u Ankari Šefica vanjske politike EU-a poručila da je Turska ključni partner u sigurnosti, migracijama i energetici

Visoki zvaničnici Evropske unije naglasili su važnost jačanja odnosa s Turskom nakon razgovora na visokom nivou s predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom u Ankari u utorak, ističući saradnju u oblastima sigurnosti, migracija, energetike i regionalne stabilnosti.

Šefica vanjske politike EU-a Kaja Kallas opisala je Tursku kao ključnog partnera u sigurnosti, migracijama i energetici, naglašavajući i njen status zemlje kandidata za članstvo u Uniji.

Nakon sastanka s Erdoganom, Kallas je poručila da su razgovori bili fokusirani na daljnje jačanje odnosa EU-a i Turske te na važnost dobrosusjedskih odnosa.

"Razgovarali smo i o ruskom ratu protiv Ukrajine, sukobima na Bliskom istoku te pripremama za NATO samit u Ankari. Turska značajno doprinosi zaštiti istočnog krila NATO-a", napisala je ona na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u.

Evropski komesar za unutrašnje poslove i migracije Magnus Brunner, koji je zajedno s Kallas i komesarkom za proširenje Martom Kos boravio u Ankari, rekao je da saradnja u oblasti sigurnosti i migracija ostaje jedan od glavnih prioriteta i ključni dio bilateralne agende.

"Trenutna geopolitička situacija pokazuje da se suočavamo s zajedničkim izazovima i da moramo raditi zajedno", poručio je Brunner.

Komesarica za proširenje Marta Kos također je istakla prednosti bliže saradnje Brisela i Ankare, naglašavajući mogućnosti za povećanje trgovine i investicija te jačanje transportne, energetske i digitalne povezanosti između Evrope i Azije.

"Imamo mnogo toga za dobiti od bliže saradnje s Turskom. U vremenu rastućih turbulencija, bliska saradnja EU-a i Turske može donijeti veću predvidljivost i doprinijeti regionalnoj stabilnosti", poručila je.