Visoki sud Izraela humanitarnim organizacijama dao rok do 30 dana da dostave spiskove zaposlenih ili prestanu s radom Sud je odbacio peticiju humanitarnih organizacija da odbiju dati Izraelu spiskove svojih lokalnih zaposlenika

Visoki sud Izraela odbacio je peticiju koju su podnijele međunarodne humanitarne organizacije koje djeluju u Palestini i dao im mjesec dana da vladi dostave spiskove zaposlenih ili prestanu s radom, prema saopćenju izraelske vlade u srijedu, javlja Anadolu.

Vlada je saopćila da je peticiju podnijela AIDA, krovna grupa koja predstavlja 19 međunarodnih nevladinih humanitarnih organizacija koje djeluju u Pojasu Gaze i okupiranoj Zapadnoj obali.

Prema saopćenju, peticija je uslijedila nakon što su organizacije odbile da dostave Izraelu spiskove svojih lokalnih zaposlenika "kako je propisano procedurama registracije nevladinih organizacija i sigurnosnih provjera".

Deseci međunarodnih humanitarnih grupa usprotivili su se novim izraelskim zahtjevima koji uključuju dostavljanje imena lokalnih članova osoblja, identifikaciju korisnika pomoći i suzdržavanje od kritikovanja Izraela kao uslova za nastavak rada na okupiranoj Zapadnoj obali i u Gazi.

Vlada je saopćila da je panel Visokog suda, na čelu s predsjednikom Vrhovnog suda Yitzhakom Amitom, odbacio peticiju i dao organizacijama konačni rok od 30 dana za dostavu potrebne dokumentacije.