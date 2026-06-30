Vijeće za mir: Prva taktička vozila stigla u bazu multinacionalnih snaga u Gazi

Rania R.a. Abushamala
30. juni 2026.•Ažuriranje: 30. juni 2026.
Vijeće za mir saopćilo je u utorak da su prva taktička vozila stigla u bazu Međunarodnih sigurnosnih snaga (ISF) u Pojasu Gaze, dok se nastavljaju logističke pripreme za raspoređivanje multinacionalnih snaga u toj enklavi.
"Taktička vozila stižu u logističko-područje podrške: Endurance", navedeno je u objavi na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u.
Uz saopćenje su objavljene i fotografije koje dokumentuju dolazak vozila.
Delegacija Hamasa stigla je u utorak u Kairo na razgovore s egipatskim zvaničnicima i posrednicima o implementaciji sporazuma o prekidu vatre u Gazi.
Vijeće za mir osnovano je u januaru na inicijativu američkog predsjednika Donalda Trumpa, kao dio napora za postizanje mirovnog rješenja u Gazi.
Prvi sastanak Vijeća za mir o Gazi održan je 19. februara u Institutu za mir Sjedinjenih Američkih Država u Washingtonu, pod Trumpovim vodstvom.
Inicijativa je dio druge faze Trumpovog plana od 20 tačaka, koji ima za cilj okončanje rata u Gazi, a koji je podržan rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a iz novembra prošle godine.
Prva faza sporazuma o prekidu vatre uključivala je primirje i razmjenu zarobljenika između Izraela i palestinskih frakcija, trajni prekid vatre, kao i postepeno povlačenje izraelskih snaga iz enklave. Izrael, međutim, nastavlja gotovo svakodnevno kršiti sporazum.
U okviru druge faze predviđeno je dalje povlačenje izraelskih snaga, dok bi međunarodne stabilizacijske snage preuzele sigurnosne odgovornosti, uključujući omogućavanje dostave humanitarne pomoći i materijala za obnovu.
Uz podršku Sjedinjenih Američkih Država, Izrael je u oktobru 2023. Pokrenuo razorni rat u Gazi, u kojem je ubijeno više od 73.000 Palestinaca, a ranjeno više od 173.000, većinom žena i djece.