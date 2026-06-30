Vijeće je osnovano u januaru na inicijativu Donalda Trumpa kao dio napora za postizanje mirovnog rješenja u Gazi

Vijeće za mir: Prva taktička vozila stigla u bazu multinacionalnih snaga u Gazi Vijeće je osnovano u januaru na inicijativu Donalda Trumpa kao dio napora za postizanje mirovnog rješenja u Gazi

Vijeće za mir saopćilo je u utorak da su prva taktička vozila stigla u bazu Međunarodnih sigurnosnih snaga (ISF) u Pojasu Gaze, dok se nastavljaju logističke pripreme za raspoređivanje multinacionalnih snaga u toj enklavi.

"Taktička vozila stižu u logističko-područje podrške: Endurance", navedeno je u objavi na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u.

Uz saopćenje su objavljene i fotografije koje dokumentuju dolazak vozila.

Delegacija Hamasa stigla je u utorak u Kairo na razgovore s egipatskim zvaničnicima i posrednicima o implementaciji sporazuma o prekidu vatre u Gazi.

Vijeće za mir osnovano je u januaru na inicijativu američkog predsjednika Donalda Trumpa, kao dio napora za postizanje mirovnog rješenja u Gazi.

Prvi sastanak Vijeća za mir o Gazi održan je 19. februara u Institutu za mir Sjedinjenih Američkih Država u Washingtonu, pod Trumpovim vodstvom.

Inicijativa je dio druge faze Trumpovog plana od 20 tačaka, koji ima za cilj okončanje rata u Gazi, a koji je podržan rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a iz novembra prošle godine.

Prva faza sporazuma o prekidu vatre uključivala je primirje i razmjenu zarobljenika između Izraela i palestinskih frakcija, trajni prekid vatre, kao i postepeno povlačenje izraelskih snaga iz enklave. Izrael, međutim, nastavlja gotovo svakodnevno kršiti sporazum.

U okviru druge faze predviđeno je dalje povlačenje izraelskih snaga, dok bi međunarodne stabilizacijske snage preuzele sigurnosne odgovornosti, uključujući omogućavanje dostave humanitarne pomoći i materijala za obnovu.

Uz podršku Sjedinjenih Američkih Država, Izrael je u oktobru 2023. Pokrenuo razorni rat u Gazi, u kojem je ubijeno više od 73.000 Palestinaca, a ranjeno više od 173.000, većinom žena i djece.