Vijeće EU i Evropski parlament postigli dogovor o trgovinskom paktu sa SAD-om

Vijeće Evropske unije (EU) i Evropski parlament postigli su u srijedu privremeni sporazum o dvije uredbe za implementaciju elemenata vezanih za tarife iz trgovinskog sporazuma između EU i SAD-a koji je dogovoren prošle godine, prenosi Anadolu.

„EU i Sjedinjene Države dijele najveći i najintegrisaniji ekonomski odnos na svijetu“, naveo je u saopštenju Michael Damianos, ministar energetike, trgovine i industrije administracije kiparskih Grka.

Dodao je da sporazum osigurava „snažne zaštitne mehanizme kako bi se mogli zaštititi evropski interesi, preduzeća i radnici“.

Prema dogovoru postignutom u Škotskoj prošlog jula, EU je pristala da ukine uvozne carine na američku industrijsku robu i odobri preferencijalni pristup američkim poljoprivrednim i morskim proizvodima. U zamjenu za to, SAD bi uvele tarife od 15 posto na većinu robe iz EU.

Trump je izjavio da će uvesti mnogo više tarife na robu iz EU, uključujući automobile, ukoliko EU ne implementira svoje obaveze iz trgovinskog sporazuma do 4. jula. Ranije je prijetio da će podići tarife na uvoz automobila iz EU na 25%.

Prva uredba ukida preostale carine na američku industrijsku robu i odobrava preferencijalni pristup, uključujući tarifne kvote i smanjene tarife za određene morske plodove i neosjetljive poljoprivredne proizvode.

Druga uredba produžava suspenziju carina na uvoz jastoga, uključujući i prerađene proizvode.

Sporazum uključuje zaštitni mehanizam koji omogućava Evropskoj uniji da djeluje u slučaju značajnog porasta uvoza iz SAD-a koji bi mogao naštetiti domaćim proizvođačima.

Također se jačaju odredbe koje omogućavaju Evropskoj komisiji da suspenduje uredbu ukoliko SAD ne ispune obaveze iz zajedničke izjave ili ukoliko naruše trgovinske odnose, uključujući i diskriminatorne mjere protiv operatera iz EU.

Uvedena je i klauzula o prestanku važenja (sunset clause), što znači da će uredba isteći krajem 2029. godine, osim ako ne bude produžena.

Sporazum predviđa i redovno praćenje njegovog ekonomskog utjecaja, pri čemu se od Komisije zahtijeva da izvještava o razvoju trgovine i procijeni efekte ovih mjera, uključujući i utjecaj na mala i srednja preduzeća.

„Dogovor je dogovor, a EU poštuje svoje obaveze“, poručila je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen na američkoj društvenoj mreži X.

Dodala je da će ovaj sporazum omogućiti Evropskoj uniji da ispuni svoj dio zajedničke izjave i pozvala suzakonodavce da „djeluju brzo i finaliziraju proces“.

„Zajedno možemo osigurati stabilnu, predvidivu, uravnoteženu i obostrano korisnu transatlantsku trgovinu“, kazala je ona.

Nakon što budu finalizirane, uredbe će morati formalno usvojiti obje institucije prije nego što stupe na snagu nakon objavljivanja u Službenom listu.