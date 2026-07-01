Više od 200 ljudi živi u pogođenom stambenom kompleksu, uzrok požara još uvijek neutvrđen

Više osoba poginulo u požaru u stambenoj zgradi u Antwerpenu u Belgiji Više od 200 ljudi živi u pogođenom stambenom kompleksu, uzrok požara još uvijek neutvrđen

Više ljudi je poginulo, a nekoliko drugih je teško povrijeđeno nakon što je u srijedu izbio veliki požar u desetospratnoj stambenoj zgradi u Antwerpenu u Belgiji, javio je nacionalni emiter na holandskom jeziku VRT, prenosi Anadolu.

Požar je izbio nešto prije 10 sati ujutro po lokalnom vremenu (08:00 GMT) u stambenoj zgradi u gradskoj četvrti Linkeroever.

Policija je potvrdila da ima više smrtnih slučajeva, iako tačan broj žrtava još uvijek nije utvrđen jer spasilački timovi nastavljaju pretragu zgrade.

„Ima nekoliko teško povrijeđenih i nekoliko lakše povrijeđenih. Nažalost, ima i određen broj pogin टीमualih, ali u ovom trenutku ne možemo reći koliko. Prioritet je sada potraga za ljudima u zgradi i pružanje medicinske pomoći“, izjavila je portparolka policije Kim Bastiaens.

Više od 200 ljudi živi u stambenom kompleksu, a operacije evakuacije su još uvijek bile u toku satima nakon što je buknula vatra.

Dron tim Vatrogasne službe Antwerpena angažovan je kako bi pomogao u naporima potrage i spašavanja.

Hitne službe iz susjednih vatrogasnih i spasilačkih zona također su pružale podršku operacijama.

Vatrogasci su nastavili s pregledom cijele zgrade kako bi utvrdili da li je još stanara ostalo zarobljeno unutra i da li mogu biti bezbjedno evakuisani.

Aktiviran je plan medicinske intervencije kako bi se koordinirala hitna medicinska pomoć, dok su stanari koji su evakuisani, a nije im bilo potrebno liječenje, smješteni u obližnje objekte.

Vlasti su izdale upozorenje pozivajući stanovnike u tom području da drže zatvorene prozore i vrata i da izbjegavaju blizinu požara.

Uzrok požara još uvijek nije utvrđen.