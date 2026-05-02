Više od dvije trećine Nijemaca smatra da vlada nema strategiju za rat s Iranom - Oko 68 posto ispitanika smatra da vlada nema jasan plan, dok 28 posto misli suprotno

BERLIN (AA) - Više od dvije trećine građana Njemačke smatra da njihova vlada nema jasnu strategiju o tome kako postupiti u ratu s Iranom, pokazuje anketa objavljena u subotu.

Prema istraživanju magazina "Internationale Politik", 68 posto ispitanika odgovorilo je "ne" na pitanje o postojanju strategije, dok 28 posto smatra suprotno.

Prema anketi, samo među pristalicama vladajućeg bloka CDU/CSU tijesna većina od 54 posto vjeruje da vlada ima jasnu viziju kako bi se Njemačka trebala pozicionirati u sukobu s Iranom.

U međuvremenu, većina pristalica vladajućeg SPD-a (43 posto) ima drugačiji stav, kao i u još većoj mjeri pristalice opozicionih stranaka.

Među biračima krajnje desne AfD udio onih koji ne vide jasan pravac posebno je visok i iznosi 86 posto. Također, 78 posto pristalica opozicione Lijeva partija i 69 posto pristalica Zelenih dijele isto mišljenje.

U istočnoj Njemačkoj ovaj stav je još izraženiji, samo 17 posto smatra da savezna vlada ima jasan kurs po ovom pitanju, dok se 82 posto ne slaže.

Gledano po starosnim grupama, posebno je izraženo da 76 posto mladih od 18 do 29 godina smatra da savezna vlada nema jasan pravac, dok samo 20 posto misli drugačije.

Nakon što su Sjedinjene Američke Države i Izrael napali Iran 28. februara, kancelar Friedrich Merz u početku je podržao tu akciju. Međutim, posljednjih sedmica više puta je kritikovao posebno SAD i optužio administraciju predsjednika Donald Trump za nedostatak plana.