Tačan uzrok smrti je nepoznat, institut je rekao da je vrlo vjerovatno da je vrućina odigrala ulogu, objavio je Nacionalni institut za javno zdravlje i okoliš

Više od 900 dodatnih smrtnih slučajeva u Holandiji povezano s ekstremnim vrućinama Tačan uzrok smrti je nepoznat, institut je rekao da je vrlo vjerovatno da je vrućina odigrala ulogu, objavio je Nacionalni institut za javno zdravlje i okoliš

Više od 900 ljudi više nego što se očekivalo umrlo je u Holandiji tokom ekstremnog toplotnog talasa između 22. juna i 5. jula, prema podacima Nacionalnog instituta za javno zdravlje i okoliš (RIVM), objavila je u srijedu javna televizija NOS, javlja Anadolu.

Tačan uzrok smrti nije poznat, ali agencija je objavila da je "vrlo vjerovatno" da je vrućina odigrala ulogu. Većina umrlih bila je starija od 80 godina.

RIVM je naveo da su starije osobe posebno ranjive tokom perioda ekstremne vrućine jer njihovi organi manje efikasno funkcionišu, manje se znoje i veća je vjerovatnoća da će dehidrirati. Osobe sa hroničnim srčanim, vaskularnim i plućnim oboljenjima se suočavaju sa većim rizikom jer vrućina može pogoršati simptome.

Institut je saopćio da je loš kvalitet zraka tokom toplotnog talasa doprinio zdravstvenim rizicima za ranjive osobe.

Prekomjerna smrtnost zabilježena je u svim regijama Holandije, s najvećim brojem smrtnih slučajeva na jugu i istoku, gdje su temperature bile najviše. Dok je broj smrtnih slučajeva porastao u svim starosnim grupama, najoštriji porast zabilježen je među osobama starijim od 80 godina.

Između 22. i 28. juna zabilježeno je 586 dodatnih smrtnih slučajeva, što je više od 100 više od početne procjene.

Dodatnih 325 smrtnih slučajeva više od očekivanog zabilježeno je između 29. juna i 5. jula, što odražava ono što je RIVM opisao kao "naknadnu posljedicu" toplotnog vala u kojem ljudi umiru od komplikacija povezanih s vrućinom nakon što temperature padnu.

Ove godine prvi put je holandska meteorološka služba, KNMI, izdala najviši nivo upozorenja na opasno vrijeme zbog ekstremne vrućine. Upozorenje nije izdato tokom rekordnih temperatura 2019. godine.