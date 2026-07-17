Više od 850 šumskih požara bjesni širom Kanade, dim se širi zemljom i dalje preko granica Hiljade ljudi evakuisano u Ontariju, pokrajina zatražila pomoć savezne vlade zbog pogoršanja situacije

Više od 850 šumskih požara i dalje bjesni širom Kanade, prema podacima Kanadskog informacionog sistema za šumske požare objavljenim u četvrtak, dok se dim širi brojnim područjima u zemlji i van njenih granica, uključujući Toronto, najveći kanadski grad s 2,8 miliona stanovnika.

Toronto i dalje ima najzagađeniji zrak na svijetu, a gradu i većem dijelu južnog Ontarija izdato je upozorenje "Code Orange" kanadske službe za zaštitu okoliša, što znači da bi stanovnici trebali ostati u zatvorenim prostorima zbog mogućih zdravstvenih posljedica.

Dim od šumskih požara sadrži otrovne gasove koji mogu duboko prodrijeti u pluća i krvotok, značajno povećavajući rizik od srčanog i moždanog udara, kao i napada astme.

Hiljade ljudi evakuisane su iz ugroženih zajednica, dok je za dodatni broj stanovnika izdato upozorenje o mogućoj evakuaciji. Požari, od kojih su neki izazvani udarima groma u izrazito suha stabla, a drugi ljudskim djelovanjem, posebno su teško pogodili sjeverni Ontario, gdje trenutno gori 136 požara.

Do četvrtka je u Ontariju zabilježeno 483 šumska požara, u odnosu na 351 požar koliko ih je bilo tokom cijele 2025. godine. Pokrajinska vlada Ontarija zatražila je od savezne vlade u Ottawi da pripremi avione koji bi pomogli u evakuacijama ukoliko se situacija dodatno pogorša.

Međutim, posljedice dima ne osjećaju samo stanovnici Kanade.

Četiri republikanska člana Predstavničkog doma američkog Kongresa iz Michigana kritikovala su kanadsku saveznu i pokrajinske vlade zbog, kako tvrde, nedovoljnih napora u sprečavanju šumskih požara, navodeći da dim prelazi granicu i pogoršava kvalitet zraka u toj američkoj saveznoj državi.

U pismu upućenom kanadskom premijeru Marku Carneyju, nezadovoljni kongresmeni naveli su da će Sjedinjene Američke Države potražiti druga rješenja i djelovati samostalno ukoliko se ne poduzmu dodatne mjere za suzbijanje požara.

U pismu se navodi da je ovo treća godina zaredom kako su se američki zastupnici žalili kanadskoj vladi zbog dima koji dolazi od šumskih požara.