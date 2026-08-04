Nestašica vode i rekordne vrućine dodatno otežavaju oporavak stanovništva nakon potresa jačine 7,1 stepen u prefekturi Kumamoto

Više od 8.000 ljudi i dalje u skloništima sedmicu nakon zemljotresa u Japanu Nestašica vode i rekordne vrućine dodatno otežavaju oporavak stanovništva nakon potresa jačine 7,1 stepen u prefekturi Kumamoto

Više od 8.000 ljudi i dalje se nalazi u evakuacijskim skloništima sedam dana nakon zemljotresa jačine 7,1 stepen koji je pogodio japansku jugozapadnu prefekturu Kumamoto, a nestašica vode i ekstremne temperature dodatno otežavaju situaciju, javila je u utorak agencija Kyodo.

Prema podacima lokalnih vlasti, otvoreno je oko 150 skloništa nakon što je u zemljotresu 28. jula oštećeno oko 12.000 objekata.

Broj poginulih trenutno iznosi 38 osoba, među kojima je sedam stradalih u trgovačkom centru Aeon u gradu Kashima te devet osoba poginulih u postrojenju kompanije Nippon Paper Industries u gradu Yatsushiro.

Prema medijskim navodima, dvije radnice trgovačkog centra Aeon koje su poginule u eksploziji prethodno su se nakon zemljotresa evakuirale iz objekta, ali im je poslodavac naložio da se vrate kako bi premjestile dnevni pazar na sigurno mjesto prije nego što je došlo do urušavanja. Kompanija se u međuvremenu izvinila porodicama stradalih.

Japanska premijerka Sanae Takaichi posjetila je u ponedjeljak područje pogođeno zemljotresom, obišla jedno od skloništa i pregledala razmjere štete. Najavila je da će vlada zemljotres proglasiti katastrofom izuzetne ozbiljnosti, što će pogođenim lokalnim zajednicama omogućiti veća sredstva za obnovu.

Vlada je u utorak odobrila oko 24,2 milijarde jena (oko 150 miliona dolara) iz rezervnih fondova za pomoć u saniranju posljedica katastrofe, uključujući izgradnju privremenog smještaja, obnovu infrastrukture i nabavku hitnih potrepština.

Problemi s vodosnabdijevanjem i dalje pogađaju oko 45.000 domaćinstava u pet općina, dok su temperature u mnogim područjima prelazile 35 stepeni Celzijusa, a na pojedinim lokacijama dostizale i 40 stepeni.

Vlasti istražuju i slučaj moguće smrti povezane s toplotnim udarom kod osobe koja je nakon zemljotresa boravila u vozilu. Istovremeno, stanovnike pogođene katastrofom pozivaju da privremeno napuste vozila i presele se u hotele ili druge alternativne smještajne objekte.

Saobraćaj brze željeznice Kyushu Shinkansen i dalje je obustavljen na dionici između Kumamota i stanice Kagoshima-Chuo, a pojedini dijelovi autoputa Kyushu zatvoreni su za saobraćaj.