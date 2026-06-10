Većina građana smatra da se Benjamin Netanyahu ne bi trebao ponovo kandidovati za premijera, dok istovremeno opada povjerenje u podršku američkog predsjednika Donalda Trumpa Izraelu

Više od 60 posto Izraelaca ne želi da se Netanyahu ponovo kandiduje za premijera Većina građana smatra da se Benjamin Netanyahu ne bi trebao ponovo kandidovati za premijera, dok istovremeno opada povjerenje u podršku američkog predsjednika Donalda Trumpa Izraelu

Najnovija anketa Izraelskog instituta za demokratiju (IDI) pokazala je da 61 posto Izraelaca ne želi da se premijer Benjamin Netanyahu ponovo kandiduje na narednim izborima, javlja Anadolu.

Istraživanje je zabilježilo pad povjerenja građana u posvećenost američkog predsjednika Donalda Trumpa sigurnosti Izraela.

Istraživanje javnog mnijenja IDI-ja, provedeno između 31. maja i 5. juna, ispitalo je percepciju o ponovnoj kandidaturi premijera Netanyahua i da li američki predsjednik Donald Trump daje prioritet sigurnosti Izraela.

Netanyahu, koji je na vlasti gotovo neprekidno od 2009. godine i najduže je na vlasti u zemlji, trebao bi se ponovo kandidovati na općim izborima, koji bi se trebali održati najkasnije do 27. oktobra.

Nasuprot tome, prema podacima ankete IDI-ja, 61 posto izraelskih građana smatra da se Netanyahu ne bi trebao ponovo kandidovati za premijera na izborima.

Žele ograničenje od "maksimalno dva mandata" za premijere koji bi naslijedili Netanyahua.

Vrijedno je napomenuti da je velika većina izraelskih glasača iz lijevog, centra i desnog krila izraelske politike podržala ovaj zakonski amandman.

S druge strane, anketa IDI-ja je pokazala da je javno povjerenje u podršku SAD-a, koja igra značajnu ulogu u vanjskoj politici i odbrambenoj strategiji vlade Netanyahua, također značajno opalo.

Oko 44 posto izraelskih građana vjeruje da je sigurnost Izraela među glavnim prioritetima američkog predsjednika Trumpa.

Zatim, 54 posto izraelskih građana koji su učestvovali u anketi izjavilo je da vjeruju da Trump daje "vrlo malo ili nedovoljno" prioriteta sigurnosti Izraela.

Procenat izraelskih građana jevrejskog porijekla koji podržavaju ovu anketu, koji je u maju iznosio 64 posto, značajno je pao na 41 posto.

Naglašeno je da je ovo najniži nivo koji je IDI zabilježio od novembra 2024. godine, kada je Trump pobijedio na američkim predsjedničkim izborima.

Margina greške za anketu, koja je obuhvatila više od 750 učesnika, prijavljena je kao 3,57 posto.