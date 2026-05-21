Izvori iz turskog Ministarstva vanjskih poslova kažu da je 85 turskih državljana među onima koji su evakuisani s aerodroma Ramon posebnim letovima pod nadzorom ambasade

Više od 420 učesnika Globalne flotile Sumud na putu iz Izraela za Tursku Izvori iz turskog Ministarstva vanjskih poslova kažu da je 85 turskih državljana među onima koji su evakuisani s aerodroma Ramon posebnim letovima pod nadzorom ambasade

Ukupno 422 učesnika Globalne flotile Sumud, uključujući 85 turskih državljana, napustili su aerodrom Ramon u Izraelu i na putu su za Tursku, rekli su izvori iz turskog Ministarstva vanjskih poslova u četvrtak, javlja Anadolu.

"Specijalnim letovima, 422 učesnika flote, uključujući 85 turskih državljana, dovode se u našu zemlju", rekli su izvori.

Naveli su da su, kao dio evakuacijskih napora koje koordinira Ministarstvo vanjskih poslova, učesnici koje su pritvorile izraelske snage napustili aerodrom pod nadzorom zvaničnika turske ambasade u Tel Avivu.