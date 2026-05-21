Više od 420 učesnika Globalne flotile Sumud na putu iz Izraela za Tursku

Asiye Latife Yılmaz
21 Maj 2026•Ažuriranje: 21 Maj 2026
Ukupno 422 učesnika Globalne flotile Sumud, uključujući 85 turskih državljana, napustili su aerodrom Ramon u Izraelu i na putu su za Tursku, rekli su izvori iz turskog Ministarstva vanjskih poslova u četvrtak, javlja Anadolu.
"Specijalnim letovima, 422 učesnika flote, uključujući 85 turskih državljana, dovode se u našu zemlju", rekli su izvori.
Naveli su da su, kao dio evakuacijskih napora koje koordinira Ministarstvo vanjskih poslova, učesnici koje su pritvorile izraelske snage napustili aerodrom pod nadzorom zvaničnika turske ambasade u Tel Avivu.