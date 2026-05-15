Više od 42 posto korisnika interneta u EU-u susrelo se s prijetećim online porukama u 2025. godini Eurostat kaže da politički i društveni stavovi ostaju najčešće mete prijetećeg online sadržaja u EU-u, a Mađarska, Finska i Slovačka bilježe najveće stope izloženosti

Više od četiri od 10 korisnika interneta u EU-u susrelo se s prijetećim ili ponižavajućim porukama online u 2025. godini, prema podacima koje je u petak objavio Eurostat.

Statistička agencija EU-a saopštila je da je 42,3 posto korisnika interneta širom bloka prijavilo da su vidjeli neprijateljski online sadržaj usmjeren na određene grupe ili pojedince. Brojke su zasnovane na podacima prikupljenim iz 20 država članica EU-a.

Mađarska je zabilježila najveću stopu izloženosti od 60,9 posto, a slijede Finska sa 56,7 posto i Slovačka sa 56,2 posto.

Najmanji udjeli zabilježeni su u Latviji sa 29,3 posto, Grčkoj sa 29,4 posto, Njemačkoj sa 33,7 posto i Litvaniji sa 33,8 posto.

Prema Eurostatu, osobe koje su bile meta napada zbog svojih političkih ili društvenih stavova bile su najčešće žrtve prijetećih ili ponižavajućih online poruka, što je navelo 33,7 posto ispitanika.

Poruke usmjerene na osobe na osnovu rase ili etničkog porijekla prijavilo je 25,5 posto korisnika, dok je 23,4 posto reklo da su se susreli s neprijateljstvom povezanim sa seksualnom orijentacijom, a 22,8 posto navelo je religiju ili uvjerenje.

Neprijateljski sadržaj usmjeren na pojedince na osnovu spola činio je 16,9 posto, zatim invaliditet sa 11,5 posto i dob sa 8,8 posto, pokazali su podaci.

Podaci se zasnivaju na istraživanju EU-a o korištenju informaciono-komunikacijskih tehnologija u domaćinstvima i od strane pojedinaca, koje obuhvata osobe starosti od 16 do 74 godine koje su koristile internet u roku od tri mjeseca prije istraživanja.