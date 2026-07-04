Izlijevanje obuzdano u roku od nekoliko sati, ali šteta po okoliš je veoma ozbiljna

Više od 350 tona nafte se izlilo u jezero u Kijevu nakon što je Rusija pogodila benzinsku pumpu Izlijevanje obuzdano u roku od nekoliko sati, ali šteta po okoliš je veoma ozbiljna

Više od 350 tona naftnih derivata i gorivne emulzije izlilo se u kijevsko jezero Kirilivske nakon što je benzinska pumpa pogođena u ruskom napadu, saopćilo je u subotu Ministarstvo ekonomije Ukrajine.

Ekipe za hitne intervencije obuzdale su izlijevanje u roku od nekoliko sati nakon napada, koji se dogodio u četvrtak navečer, postavljanjem plutajućih zaštitnih brana kako bi spriječile širenje zagađenja na obližnje vodotokove, navodi se u saopćenju Ministarstva.

Ministarstvo je saopćilo da specijalizirana oprema uklanja sloj nafte debljine od pet do sedam centimetara s površine jezera, nakon čega će interventne službe primijeniti sorbent koji apsorbira naftu kako bi uklonile preostalo zagađenje i pomogle u sprječavanju zagađenja dna jezera i podzemnih voda.

"Zagađenje je obuzdano u prvih nekoliko sati, ali šteta po okoliš je veoma ozbiljna", izjavila je zamjenica ministra ekonomije Iryna Ovčarenko, dodajući da su vlasti započele procjenu štete po okoliš.

Vlasti su zabranile kupanje, ribolov i svaki kontakt s vodom u jezerima Kirilivske i susjednom jezeru Iordanske sve dok kvalitet vode ne bude vraćen na siguran nivo.