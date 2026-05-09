Više od 200.000 migranata prešlo Lamanš prema Velikoj Britaniji od 2018. godine

Dolasci malim čamcima nastavljaju se uprkos višegodišnjim obećanjima vlade da će suzbiti prelaske

Više od 200.000 migranata prešlo je Lamanš u malim čamcima kako bi stigli do Velike Britanije otkako je 2018. godine počelo vođenje evidencije, pokazuju zvanični podaci koje citira britansko Ministarstvo unutrašnjih poslova, prenosi Anadolu.

BBC je izvijestio da je u petak u jednom čamcu stiglo 70 migranata, čime je ukupan broj prelazaka u posljednjih devet godina porastao na 200.013.

Britanska vlada je 2018. godine prvi put proglasila sve veći broj prelazaka Lamanša „velikim incidentom“, u vrijeme kada je sve više migranata počelo putovati iz Francuske prema Velikoj Britaniji u malim čamcima.

Uprkos ponovljenim obećanjima uzastopnih britanskih vlada da će zaustaviti neregularnu migraciju i razbiti krijumčarske mreže, broj dolazaka se više nego udvostručio u posljednje tri godine, navodi se u izvještaju.

Najmanje osam migranata poginulo je pokušavajući preći more do sada ove godine, prema podacima Međunarodne organizacije za migracije i francuskih vlasti. Prošle godine zabilježena su 23 smrtna slučaja.

BBC navodi da su strožije mjere sigurnosti u lukama, ograničenja na alternativnim migracionim rutama i sve veća uloga organizovanih krijumčarskih bandi doprinijeli porastu prelazaka malim čamcima.

Britanske vlasti su također navele povoljne vremenske uslove, poznate kao „crveni dani“, i sve pretrpanija plovila kao faktore koji stoje iza kontinuiranih dolazaka.

Prema izvještaju, oko 128.000 migranata prešlo je Lamanš pod konzervativnim vladama između 2018. i 2024. godine.

Bivši premijer Rishi Sunak obećao je da će „zaustaviti čamce“, dok se premijer Keir Starmer po preuzimanju dužnosti 2024. godine zakleo da će „razbiti“ kriminalne bande koje omogućavaju prelaske.

Od tada je ovom rutom stiglo više od 72.000 migranata, a većina je kasnije podnijela zahtjev za azil u Velikoj Britaniji.

U izvještaju se navodi da su najveće grupe koje su stigle malim čamcima od 2018. godine došle iz Irana, Afganistana, Iraka, Eritreje i Albanije, iako je broj dolazaka iz afričkih zemalja, uključujući Sudan, Somaliju i Etiopiju, naglo porastao tokom protekle godine.

Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, skoro 95 posto migranata koji su stigli malim čamcima podnijelo je zahtjev za azil u Velikoj Britaniji. Oko tri od pet obrađenih zahtjeva je odobreno, iako su stope odobravanja značajno varirale ovisno o državljanstvu.