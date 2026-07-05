Više od 2.000 parova u Peruu postavilo Guinnessov rekord u najmasovnijem času plesa salse

Elvır Hodzıc
05. juli 2026.•Ažuriranje: 05. juli 2026.
Više od 2.000 plesnih parova okupilo se u subotu u glavnom gradu Perua Limi, gdje su postavili Guinnessov svjetski rekord za najveći čas plesa salse na svijetu.
Događaj je organizovala Općina Callao, a okupio je parove i plesače svih uzrasta u živopisnoj proslavi muzike, ritma i zajedništva.
Postavljanjem novog Guinnessovog rekorda još jednom je potvrđena snažna tradicija salse u Peruu i značaj te zemlje kao jednog od važnih centara ovog plesnog i muzičkog žanra.
Masovno okupljanje ujedno je pokazalo bogatu kulturnu energiju i veliko interesovanje građana za salsu, koja i dalje zauzima posebno mjesto u svakodnevnom životu u Peruu.