Događaj u Limi okupio je plesače svih generacija i istakao bogatu tradiciju salse u Peruu

Više od 2.000 parova u Peruu postavilo Guinnessov rekord u najmasovnijem času plesa salse Događaj u Limi okupio je plesače svih generacija i istakao bogatu tradiciju salse u Peruu

Više od 2.000 plesnih parova okupilo se u subotu u glavnom gradu Perua Limi, gdje su postavili Guinnessov svjetski rekord za najveći čas plesa salse na svijetu.

Događaj je organizovala Općina Callao, a okupio je parove i plesače svih uzrasta u živopisnoj proslavi muzike, ritma i zajedništva.

Postavljanjem novog Guinnessovog rekorda još jednom je potvrđena snažna tradicija salse u Peruu i značaj te zemlje kao jednog od važnih centara ovog plesnog i muzičkog žanra.

Masovno okupljanje ujedno je pokazalo bogatu kulturnu energiju i veliko interesovanje građana za salsu, koja i dalje zauzima posebno mjesto u svakodnevnom životu u Peruu.