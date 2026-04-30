Više od 180 aktivista privedeno u izraelskom napadu na flotilu pomoći za Gazu u međunarodnim vodama, saopćio organizator Izrael je izveo raciju noću "kako bi prikrio medijski aspekt ovog brutalnog i barbarskog čina", izjavio je za Anadolu šef Međunarodnog komiteta za prekid opsade Gaze

Izraelska vojska napala je flotilu pomoći koja je plovila prema Gazi i pritvorila više od 180 aktivista u međunarodnim vodama, 500 nautičkih milja (926 kilometara) od palestinske enklave, rekao je u četvrtak šef Međunarodnog komiteta za prekid opsade Gaze, koji je organizirao putovanje.

„Globalne flotile Sumud i Freedom bila su izložene potpunom činu piratstva od strane vojske cionističkog entiteta na otvorenom moru, u međunarodnim vodama i na udaljenosti od 500 nautičkih milja od okupiranih palestinskih teritorija i od Pojasa Gaze“, rekao je Youssef Ajisa za Anadolu.

Optužio je Izrael da je noću izveo napad "kako bi prikrio medijski aspekt ovog brutalnog i barbarskog čina".

"Više od 180 aktivista je privedeno i odvedeno u luku Ašdod na okupiranim teritorijama", dodao je.