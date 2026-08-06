Više od 1.500 vatrogasaca angažirano u gašenju požara u američkoj saveznoj državi Washington Zbog požara je raseljeno oko 67.000 ljudi

Više od 1.500 vatrogasaca iz 24 američke savezne države angažirano je na gašenju požara "Spokane Complex" u saveznoj državi Washington, a tamošnje službe se pripremaju za dolazak toplijeg i sušnijeg vremena tokom predstojećeg vikenda.

Prema navodima NBC Newsa, požar, koji je izbio u subotu, oštetio je ili uništio gotovo 850 objekata.

Iako se očekuje rast temperatura bez najavljenih padavina, nadležne službe navode da se požar od ponedjeljka proširio za svega nekoliko hektara, zahvaljujući naporima vatrogasnih ekipa na učvršćivanju linija za obuzdavanje vatre.

Portparol Kalifornijskog međuresornog tima za upravljanje incidentima Tom Stokesberry izjavio je da je ostvaren izuzetan napredak u gašenju požara.

Zbog požara je raseljeno oko 67.000 ljudi, a za sada nema prijavljenih smrtnih slučajeva.

"Ako naše linije izdrže tokom vikenda, vjerujem da ćemo biti na putu da zaustavimo dalje širenje požara. Međutim, predstoji dug period oporavka", rekao je Stokesberry.

Portparol Odjela za prirodne resurse savezne države Washington Michael Kelly izjavio je da požar, u kojem je uništeno više od 800 objekata, vjerovatno predstavlja jedan od najrazornijih u historiji države, nadmašivši požare Grey i Oregon Road iz 2023. godine u blizini Spokanea, kada je uništeno oko 350 objekata.