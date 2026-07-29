Francuska proširuje upozorenja na toplotni val dok se vatrogasci i dalje bore s vatrenom stihijom, dok se požari u Španiji smiruju

Više od 1.300 domaćinstava ostalo bez struje usljed šumskih požara u Francuskoj Francuska proširuje upozorenja na toplotni val dok se vatrogasci i dalje bore s vatrenom stihijom, dok se požari u Španiji smiruju

Više od 1.300 domaćinstava ostalo je u srijedu bez električne energije na jugozapadu Francuske dok se vatrogasci nastavljaju boriti s nekoliko šumskih požara, javlja televizija BFM, prenosi Anadolu.

Vlasti su upozorile da bi novi toplotni val, koji se očekuje u četvrtak, mogao dodatno otežati napore u gašenju požara.

Francuski operater električne mreže Enedis saopćio je da je 1.330 domaćinstava bez struje, uključujući 450 u departmanu Gironde i 880 u departmanu Landes.

Iz Enedisa su naveli da sigurnost ostaje njihov apsolutni prioritet te da njihove ekipe usko sarađuju s hitnim službama, privremeno isključujući napajanje tamo gdje se to zatraži kako bi se vatrogascima omogućilo bezbjedno djelovanje.

U Girondeu je prefektura objavila da je šumski požar ujutro ostao stabilizovan, iako se tokom noći pojavilo nekoliko novih žarišta koja su stavljena pod kontrolu.

Prefektura je napomenula da je noć protekla mirno, dok više od 2.000 vatrogasaca ostaje mobilizovano kako bi osigurali još uvijek aktivni perimetar požara i ugasili preostale tačke gorenja.

Saopćeno je i da je 126 vatrogasaca povrijeđeno od početka požara u Girondeu.

Alice Rufo, zamjenica ministrice oružanih snaga Francuske, izjavila je da je 1,700 pripadnika vojske raspoređeno rame uz rame s vatrogascima.

Vojne snage pružaju podršku u izviđanju iz zraka, transportu opreme, izradi protupožarnih pojaseva i pomoći pogođenim zajednicama, rekla je ona.

U međuvremenu, požar u jugoistočnom departmanu Var stavljen je pod kontrolu u utorak, nakon što je izgorjelo skoro 4.800 hektara.

Prefektura Var također je objavila da su se slovački i češki protivpožarni helikopteri pridružili operacijama gašenja nakon što su sletjeli u zračnu bazu Le Luc-en-Provence.

Letjelice su u srijedu izvele prve izbačaje vode zajedno s francuskim helikopterima, navodi se iz prefekture.

U jugozapadnom departmanu Landes, do 350 vatrogasaca i dalje je raspoređeno na terenu, iako je požar stavljen pod kontrolu u ponedjeljak nakon što je izgorjelo 3.600 hektara.

Gironde i Var su među 65 departmana koji su u srijedu stavljeni pod narandžasti alarm zbog visokog rizika od šumskih požara.

Meteo-France je saopćio da će još sedam dodatnih departmana u četvrtak biti stavljeno pod narandžasto upozorenje na toplotni val, čime će ukupan broj departmana pod ovim upozorenjem porasti na 23.

Laurent Trevisani, zamjenik generalnog direktora željezničkog operatera SNCF, rekao je da će kompaniji trebati nekoliko dana da obnovi željeznički saobraćaj čak i nakon što dobije zeleno svjetlo od prefekture. Zbog požara u Landesu i Girondeu, saobraćaj brzih vozova obustavljen je oko južnog dijela Bordeauxa do daljnjeg.

U međuvremenu, BFMTV je izvijestio da je 11 osoba izvedeno pred sudiju u Bordeauxu između prošlog četvrtka i utorka u vezi s požarom u Girondeu.

U Španiji je šumski požar u regiji Sierra Oeste u Madridu ostao stabilan tokom noći bez novih razbukatavanja, piše dnevni list "El Pais".

Naporima na gašenju požara i dalje se nastoji staviti pod kontrolu aktivne požare u regiji Madrida, Avili, Toledu, Castellonu i Almeriji, dok se Španija također sprema za novi toplotni val.

Stanovnici 15 općina u Madridu i Avili vratili su se kućama kasno u utorak, dok je za 9.000 stanovnika u Castellonu i 6.000 stanovnika iz 11 općina u Toledu također odobren povratak.

Govoreći u Madridu, premijer Pedro Sanchez potvrdio je da vlada drži pod kontrolom požare u Madridu i Avili.

Sanchez je primijetio da je razvoj oba požara nastavio biti povoljan, ali je upozorio da će narednih nekoliko sati biti odlučujući za konsolidaciju perimetra požara i sprečavanje novih razbukatavanja uoči novog toplotnog vala.

U međuvremenu, šumski požar Vall d'Uixo u Castellonu nastavio je bjesniti van kontrole, dok su vlasti korigovale procjenu izgorjele površine s više od 10.000 na 9.300 hektara.