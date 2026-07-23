Požar u blizini zaljeva Arcachon zahvatio oko 2.400 hektara, dok se vatrogasci bore i s drugim velikim požarom na jugu zemlje

Više od 12.000 ljudi evakuisano zbog velikog šumskog požara na jugozapadu Francuske Požar u blizini zaljeva Arcachon zahvatio oko 2.400 hektara, dok se vatrogasci bore i s drugim velikim požarom na jugu zemlje

Više od 12.000 ljudi evakuisano je zbog velikog šumskog požara koji se i dalje širi u francuskom departmanu Gironde, u blizini zaljeva Arcachon, jednog od najpopularnijih turističkih odredišta u Francuskoj, javio je u četvrtak emiter BFM.

Požar, koji je izbio u srijedu, do sada je zahvatio oko 2.400 hektara vegetacije, saopćile su lokalne vlasti.

Evakuacije su provedene iz predostrožnosti, a obuhvatile su šest kampova i jedno stambeno naselje sjeverno od Cap-Ferreta, priobalnog područja koje tokom ljeta posjećuje veliki broj turista.

Prema navodima vlasti, iz mjesta Claouey evakuisano je oko 8.800 ljudi, uz gotovo 10.000 osoba koje su evakuisane prethodne noći.

U gašenju požara angažirano je oko 700 vatrogasaca, uz podršku dva protivpožarna aviona Canadair, dva Air Tractora i jednog aviona Dash. Na terenu su raspoređena i 330 pripadnika žandarmerije, uključujući 140 lokalnih žandarma i tri mobilne jedinice.

Metropolitansko područje Bordeauxa stavilo je na raspolaganje 255 kreveta u gradskom izložbenom centru za smještaj evakuisanih osoba, ukoliko to bude potrebno.

U akcije pomoći uključeno je i šest pripadnika građanske rezerve, zajedno s Crvenim križem.

U departmanu Var na jugu Francuske vatrogasci se istovremeno bore s još jednim velikim šumskim požarom koji je zahvatio oko 2.500 hektara i prisilio oko 400 ljudi na evakuaciju.

Vlasti navode da se taj požar više ne širi, ali i dalje predstavlja ozbiljnu prijetnju zbog vremenskih uslova i najavljenog jačanja vjetra tokom dana.

Francuski sindikati vatrogasaca upozorili su na stalne pritiske izazvane sve većim brojem intervencija, a njihov glasnogovornik Eric Brocardi izjavio je da su vatrogasci iscrpljeni.

Francuska se posljednjih godina suočava s nizom teških sezona šumskih požara, dok naučnici upozoravaju da rast temperatura i dugotrajni sušni periodi povezani s klimatskim promjenama povećavaju rizik od požara širom Evrope.