U otvorenom pismu poručili da su spremni plaćati više kako bi se smanjile nejednakosti i povećala ulaganja u javne usluge

Više od 120 britanskih milionera traži od premijera veće poreze za najbogatije U otvorenom pismu poručili da su spremni plaćati više kako bi se smanjile nejednakosti i povećala ulaganja u javne usluge

Više od 120 imućnih Britanaca, među kojima su bivši nogometaš Gary Lineker i muzički producent Brian Eno, pozvalo je novog premijera Velike Britanije Andyja Burnhama da uvede veće poreze za najbogatije građane, ističući da oni mogu i trebaju više doprinositi smanjenju društvenih nejednakosti i finansiranju javnih usluga.

U otvorenom pismu, koje je organizirala grupa "Patriotic Millionaires", potpisnici navode da mogu sebi priuštiti veće poreze.

"Ne govorimo o povećanju poreza za ljude koji svakodnevno rade kako bi ostvarili prihod, već za one najbogatije čiji prihodi proizlaze iz bogatstva koje posjeduju", navodi se u pismu.

Grupa podržava uvođenje godišnjeg poreza od dva posto na imovinu veću od 10 miliona britanskih funti (13,3 miliona američkih dolara), ocjenjujući da bi takva mjera doprinijela pravednijem društvu i omogućila dodatna ulaganja širom zemlje.

"Milioneri su patriote. Volimo ovu zemlju i želimo da bude uspješna. Ali uspjeh zahtijeva ulaganja, a jedan od najvećih neiskorištenih izvora kapitala nalazi se upravo u našem neoporezovanom bogatstvu", istaknuto je u pismu.

Među potpisnicima su i filmski režiser Richard Curtis, bivši izvršni direktor lanca Greggs Ian Gregg, autorica kriminalističkih romana Val McDermid te aktivista za jednakost Gary Stevenson.

Glavna sekretarka Trezora Emma Reynolds izjavila je za Sky News da pozdravlja spremnost bogatih građana da plaćaju više poreza, ali je naglasila da će eventualne značajnije porezne reforme biti predstavljene u okviru budžeta.

"Pozdravljam činjenicu da ljudi koji imaju velika sredstva kažu da žele plaćati više. Oni to mogu učiniti", rekla je Reynolds, podsjetivši na program dobrovoljnih uplata u državni budžet.

Brian Eno je za BBC Radio Lincolnshire izjavio da je poreski sistem veoma velikodušan prema bogatima.

"Ako ste bogati, ne plaćate mnogo poreza jer angažujete sposobne računovođe koji pronađu način da to izbjegnete", rekao je Eno.

On je odbacio tvrdnje da bi povećanje poreza izazvalo masovni odlazak bogatih iz zemlje, ocijenivši da bi se to odnosilo samo na manji broj ljudi, dok većina želi ostati zbog kvalitetnih javnih usluga i zato što ne želi živjeti u društvu obilježenom velikim siromaštvom.