Načelnik kaže da su ilegalni izraelski doseljenici otvorili vatru prema stanovnicima i aktivistima te zapalili poljoprivredne usjeve tokom napada sjeverno od Ramallaha

Više od 100 ilegalnih izraelskih doseljenika napalo grad u blizini Ramallaha Načelnik kaže da su ilegalni izraelski doseljenici otvorili vatru prema stanovnicima i aktivistima te zapalili poljoprivredne usjeve tokom napada sjeverno od Ramallaha

Više od 100 ilegalnih izraelskih doseljenika napalo je u petak periferiju Sinjila, sjeverno od Ramallaha na okupiranoj Zapadnoj obali, dok su im se stanovnici i odbori narodnih straža suprotstavili, prema navodima lokalnih zvaničnika.

“Više od 100 ilegalnih izraelskih doseljenika napalo je periferiju grada, otvorili su vatru prema stanovnicima i aktivistima te zapalili poljoprivredne usjeve“, rekao je načelnik Sinjila Moataz Tawafsheh za Anadolu.

Kazao je da su ilegalni izraelski doseljenici pokušali napredovati prema gradu, ali su im se stanovnici i odbori narodnih straža suprotstavili kako bi spriječili napade na stanovništvo.

Snage izraelske vojske istovremeno su pojačale opsadu grada i zatvorile njegove ulaze tokom napada ilegalnih izraelskih doseljenika, rekao je Tawafsheh.

“Napad je bio dio niza terorističkih aktivnosti ilegalnih izraelskih doseljenika protiv Sinjila“, rekao je načelnik, dodajući da se stanovnici i odbori straža i dalje suprotstavljaju ilegalnim izraelskim doseljenicima kako bi ih spriječili da upadnu u grad i napadnu njegove stanovnike.

Prema izvještaju Komisije za kolonizaciju i otpor zidu Palestine od 6. jula, ilegalni izraelski doseljenici izveli su 3.488 napada tokom prve polovine godine, uključujući upade u palestinska sela, napade paljenjem kuća, pucnjave, zapljenu zemlje i uspostavljanje novih naseljeničkih ispostava. U tim napadima ubijeno je 17 Palestinaca.

Oko 750.000 ilegalnih izraelskih doseljenika živi u 141 ilegalnom naselju i 224 naseljeničke ispostave širom okupirane Zapadne obale, uključujući oko 250.000 u okupiranom Istočnom Jerusalemu.

Okupirana Zapadna obala svjedoči pojačanim napadima izraelske vojske i ilegalnih izraelskih doseljenika od oktobra 2023. godine. Prema zvaničnim palestinskim podacima, u tim napadima ubijen je 1.181 Palestinac, povrijeđeno je skoro 13.000 drugih, a uhapšeno je oko 24.000 Palestinaca.