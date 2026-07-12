Za sada nema zvaničnog saopštenja o prirodi ili uzroku eksplozija

Više eksplozija u iranskom gradu Bandar Abbasu i na ostrvu Qeshm Za sada nema zvaničnog saopštenja o prirodi ili uzroku eksplozija

Nekoliko eksplozija čulo se u nedjelju u iranskom južnom lučkom gradu Bandar Abbasu i na ostrvu Qeshm, javila je poluzvanična novinska agencija Fars, prenosi Anadolu.

Fars je izvijestio da se nekoliko eksplozija čulo istočno od Bandar Abbasa i u vodama blizu ostrva Qeshm.

Stanovnici sela Mesen na jugu ostrva Qeshm također su prijavili da su čuli više eksplozija, navodi ova agencija.

Za sada nema hitnog zvaničnog saopštenja o prirodi ili uzroku eksplozija, a dodatni detalji još nisu dostupni.