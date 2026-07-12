Više eksplozija u iranskom gradu Bandar Abbasu i na ostrvu Qeshm

Rania R.a. Abushamala
12. juli 2026.•Ažuriranje: 12. juli 2026.
Nekoliko eksplozija čulo se u nedjelju u iranskom južnom lučkom gradu Bandar Abbasu i na ostrvu Qeshm, javila je poluzvanična novinska agencija Fars, prenosi Anadolu.
Fars je izvijestio da se nekoliko eksplozija čulo istočno od Bandar Abbasa i u vodama blizu ostrva Qeshm.
Stanovnici sela Mesen na jugu ostrva Qeshm također su prijavili da su čuli više eksplozija, navodi ova agencija.
Za sada nema hitnog zvaničnog saopštenja o prirodi ili uzroku eksplozija, a dodatni detalji još nisu dostupni.