Vrata su mi se zatvorila, nisam mogla izaći, rekla je za Anadolu preživjela iz glavnog grada Venecuele

Venecuelanci se prisjećaju užasa razornih zemljotresa: Ne bih to nikome poželjela Vrata su mi se zatvorila, nisam mogla izaći, rekla je za Anadolu preživjela iz glavnog grada Venecuele

Venecuelanci su prepričavali scene panike i razaranja nakon što su dva snažna zemljotresa, jačine 7,2 i 7,5 stepeni, pogodila ovu južnoameričku zemlju u srijedu navečer, usmrtivši najmanje 235 ljudi i povrijedivši više od 4.300 drugih, prenosi Anadolu.

Porodice raseljene usljed katastrofe provele su noć s četvrtka na petak na javnim trgovima širom Karakasa, dok su spasilački timovi pretraživali ruševine srušenih zgrada.

U Los Palos Grandesu, jednom od okruga glavnog grada koji su najviše podložni zemljotresima, zgrade su se srušile, dok su druge pretrpjele teška strukturalna oštećenja.

Mary, lokalna stanovnica koja je tražila da bude identifikovana samo po imenu, prisjetila se kako je ostala zarobljena u svom stanu.

"U mom slučaju, vrata su mi se zatvorila, nisam mogla izaći", ispričala je ona za Anadolu.

Nakon što je uspjela pobjeći, njena kćerka je pala niz stepenice i zadobila povrede, jer je nekoliko ljudi nagazilo na nju u očajničkom pokušaju da pobjegnu iz zgrade.

Mary je kazala da njena stambena zgrada više nije useljiva. Također je svjedočila rušenju obližnje 13-spratne zgrade.

"Zaista je šokantno vidjeti kako se zgrada ruši tačno pred vašim očima", rekla je ona.

Zgrada Petunia I jedna je od struktura koje su pretrpjele najteža oštećenja u gradu. Gustavo Duque, gradonačelnik opštine Chacao, izvijestio je u videosnimku da je 11 ljudi koji su tamo živjeli poginulo te da su do sada spašene najmanje 23 osobe.

Yeser Ramirez (20) rekao je da je šetao naseljem Chacaito kada je tlo počelo da se trese. Ramirez je kazao da je prvenstveno mislio da je pomjeranje uzrokovao teretni kamion. Međutim, kada se okrenuo i vidio kako krhotine padaju, shvatio je da se radi o zemljotresu.

"Ljudi su trčali, zaustavili su se usred avenije, jer se to preporučuje", rekao je Ramirez.

Kazao je da je stambena zgrada njegove porodice u blizini Trga La Castellana pretrpjela teška oštećenja.

"Još nisam spavao jer sam zabrinut za svoju porodicu", rekao je.

Ramirez je naveo da čekaju da vlasti utvrde da li je njihova zgrada sigurna za ponovni ulazak.

"Čekamo da procijene zgradu kako bismo vidjeli da li je useljiva, ali s obzirom na stanje u kojem se nalazi, mislim da nije", kazao je.



Veliki broj raseljenih stanovnika okupio se na javnom Trgu Venecuela (Plaza Venezuela), spavajući na travi sa svojim stvarima dok su hitne službe nastavljale spasilačke operacije.

Prema podacima opštinskih vlasti Chacaoa, više od 300 ljudi je zbrinuto zbog povreda, uključujući padove, uganuća i hipertenzivne krize.

Neki preživjeli su također izrazili zabrinutost u vezi sa zdravstvenim sistemom u zemlji.

Euniz Aria, računovođa iz okruga La California, rekla je da je pobjegla iz svog stana na 14. spratu što je brže mogla, opisujući zemljotres kao zastrašujuće iskustvo.

"Sve što sam uradila bilo je da zgrabim ključeve i izađem iz stana što sam brže mogla. Ne bih to nikome poželjela", rekla je ona.

"Najgore je što ovdašnje zdravstvene službe nemaju čak ni štapiće s vatom. To je još jedan razlog za zabrinutost", dodala je Aria.

Vršiteljica dužnosti predsjednika Delcy Rodriguez izjavila je da su savezne države Karakas, Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo i Falcon među najteže pogođenim područjima.

Kazala je da je neposredni prioritet vlade spašavanje života prije procjene štete na infrastrukturi i planiranja rekonstrukcije.

Rad škola i javni prevoz, uključujući metro u Karakasu i nacionalni željeznički sistem, obustavljeni su kako bi se pružila podrška spasilačkim operacijama.

Stojeći ispred svoje oštećene stambene zgrade, Mary je rekla da može samo čekati da vlasti odluče da li se može vratiti kući.

"Ostat ćemo ovdje, danju i noću, posmatrajući našu zgradu."