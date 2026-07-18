Više od 100 kuća uništeno je u požaru koji nije pod kontrolom, objavile su vlasti

Veliki požar guta naselje u Norveškoj: Više od 100 domova uništeno, stotine evakuisane Više od 100 kuća uništeno je u požaru koji nije pod kontrolom, objavile su vlasti

Veliki požar je u petak zahvatio stambeno područje u Krokstadelvi u norveškoj općini Drammen, uništivši više od 100 kuća i prisiljavajući stotine stanovnika na evakuaciju dok se vatrogasci bore da stave požar pod kontrolu, javlja Anadolu.

Policija je u petak kasno navečer saopćila da još uvijek nije obuzdala požar, koji je počeo u gradskoj kući prije nego što se proširio na obližnje stambeno područje i okolno šumsko područje, prema emiteru NRK.

"Više od 100 stambenih jedinica je izgubljeno, a požar je i dalje van kontrole", saopćila je policija.

Nekoliko stotina ljudi je evakuisano iz područja dok se požar nastavlja širiti prema drugim kućama.

Vlasti su pozvale stanovnike obližnjih naselja da napuste svoje kuće iz predostrožnosti.

Menadžer operacija Lise Bjornsund rekla je da nije bilo izvještaja o povrijeđenim, ali je situaciju opisala kao ozbiljnu, s obzirom na to da požar i dalje intenzivno gori.



Požar je se proširio do šumovitih područja oko Krokstadelve, gdje su napori u gašenju požara podržani vatrogasnim helikopterom.