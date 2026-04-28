Velika eksplozija na jugu Libana izazvala zemljotres na sjeveru Izraela

Velika eksplozija na jugu Libana izazvala je blagi zemljotres na sjeveru Izraela u utorak, usred kontinuiranog kršenja primirja od strane Izraela u toj arapskoj zemlji, izvijestili su izraelski mediji.

"Geološki institut Izraela zabilježio je manji zemljotres na sjeveru zemlje nakon eksplozije koju je izvela izraelska vojska", javlja izraelski Kanal 7.

Emiter je naveo da je eksplozija ciljala veliki tunel koji je iskopao Hezbollah na jugu Libana.

Tunel se nalazi desetak kilometara od granice, bez širenja na izraelsku teritoriju, navodi se u izvještaju.

Izrael je nastavio svoje napade u Libanu uprkos privremenom prekidu vatre.

Američki predsjednik Donald Trump je prvi put najavio 10-dnevno primirje između Izraela i Libana 17. aprila, prije nego što je u četvrtak rekao da će biti produženo za tri sedmice.

Prije primirja, Izrael je 2. marta pokrenuo ofanzivu u kojoj je, prema službenim podacima, ubijeno najmanje 2.534 ljudi, a ranjeno 7.863, dok je raseljeno više od 1,6 miliona ljudi.