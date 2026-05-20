Velika Britanija ublažila sankcije za rusku naftu i LNG usred rasta cijena energenata Zvaničnici brane malo i specifično izuzeće za dizel, mlazno gorivo i transport LNG-a dok cijene energije rastu, dok kritičari laburista upozoravaju da ovaj potez riskira da potkopa podršku Ukrajini

Velika Britanija je ublažila ključne sankcije za ruske naftne derivate i tečni prirodni gas, što je, prema zvaničnicima, neophodno za zaštitu zaliha goriva dok sukob na Bliskom istoku podiže cijene energije, javlja Anadolu.

Izuzeće, koje stupa na snagu u srijedu, omogućava veću fleksibilnost oko ruske nafte prerađene u dizel i mlazno gorivo u trećim zemljama, usred rastuće zabrinutosti zbog poremećaja na globalnim energetskim tržištima nakon efektivne blokade Hormuškog moreuza od početka američko-izraelskog rata s Iranom.

Ukinute su i neke sankcije koje utiču na transport ruskog tečnog prirodnog gasa (LNG). Vlada je dodatno izdala vremenski ograničenu licencu koja pokriva pomorski transport LNG-a i srodnih usluga prema pravilima sankcija za Rusiju do 1. januara.

Ministri kabineta insistirali su da je širi režim sankcija protiv Moskve postao generalno stroži, ali su tvrdili da su privremena izuzeća potrebna kako bi se zaštitile ključne zalihe goriva.

Odluka odražava sličan potez SAD-a, koji je izazvao oštre kritike protivnika koji su tvrdili da zapadne vlade riskiraju potkopavanje podrške Ukrajini.

Cijene mlaznog goriva u Evropi su se više nego udvostručile neposredno nakon sukoba, iako su od tada pale na oko 50 posto iznad predratnog nivoa. Cijene benzina na pumpama u Velikoj Britaniji također su nastavile rasti.

Braneći ovaj potez, ministar finansija Dan Tomlinson opisao je promjene kao "male i specifične" i "vremenski ograničene".

U razgovoru za BBC, rekao je da vlada djeluje kako bi "zaštitila sigurnost snabdijevanja zaista važnim osnovnim dobrima u našoj ekonomiji, kao što je mlazno gorivo".

Dok vlada navodno ostaje "čvrsta u svojoj posvećenosti podršci Ukrajini", Tomlinson je rekao da je morala "donijeti ispravne i razumne odluke" kada su u pitanju vitalni proizvodi kako bi mogla podržati porodice "koje se bore s troškovima života".

Odluka je izazvala kritike unutar laburističkih redova. Emily Thornberry, predsjedavajuća Odbora za vanjske poslove, izjavila je da se protivi ublažavanju sankcija.

Za BBC Radio 4 je izjavila da se preko noći čula s kontaktima u Ukrajini i da su bili "vrlo razočarani".

"Govorimo o našim saveznicima u Ukrajini koji godinama hrabro vode rat protiv Rusije, uz našu podršku, i oni su gledali na Britaniju kao na jednog od svojih najvažnijih saveznika i ne razumiju", rekla je.

Odgovarajući na sugestije da Velika Britanija slijedi slične mjere koje su uvele Španija i SAD, Thornberry je dodala: "Samo zato što se druge zemlje ponašaju na pogrešan način, ne znači da bismo im se trebali pridružiti."