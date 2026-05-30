Velika Britanija, SAD i Australija pokreću projekat razvoja podvodne vojne tehnologije u okviru pakta AUKUS Tri saveznika će zajednički razvijati nove podvodne sisteme i senzore bez posade s ciljem poboljšanja nadzora i zaštite kritične infrastrukture morskog dna

Velika Britanija, SAD i Australija pokrenuli su zajednički program za razvoj napredne podvodne vojne tehnologije, što predstavlja prvi "potpisni projekat" u okviru drugog stuba sigurnosnog partnerstva AUKUS, saopštili su zvaničnici u subotu.

Nakon sastanka u američkoj ambasadi u Singapuru, ministri odbrane objavili su zajedničko saopštenje u kojem se navodi da će se inicijativa fokusirati na najsavremenije korisne terete za podvodne brodove bez posade, uključujući senzore i potencijalne sisteme naoružanja, s ciljem poboljšanja nadzora, odvraćanja i zaštite podvodne infrastrukture.

Ministar odbrane Velike Britanije John Healey rekao je da projekat pokazuje da AUKUS "gazi na gas" u razvoju sposobnosti sljedeće generacije, dodajući da će podržati "Hibridnu mornaricu" koja kombinuje platforme sa i bez posade.

Vlade su saopštile da se očekuje da će početni kapaciteti ući u upotrebu od 2027. godine i da će biti integrisani u savezničke flote, uključujući buduće britanske podmornice SSN-AUKUS.

Zvaničnici su također potvrdili napredak u projektu "Podmorničke rotacijske snage - Zapad", u okviru kojeg će se britanske i američke podmornice na nuklearni pogon rotirati u australijskoj pomorskoj bazi od 2027. godine.

Pakt AUKUS, dogovoren 2021. godine, osmišljen je kako bi se produbila odbrambena saradnja između tri zemlje.