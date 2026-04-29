Velika Britanija protjeruje ruskog diplomatu kao odgovor na potez Moskve

Aysu Biçer
29 April 2026•Ažuriranje: 29 April 2026
Velika Britanija je u uzvratnom potezu odlučila protjerati ruskog diplomatu nakon što je prošlog mjeseca iz Moskve protjeran britanski diplomata zbog navodne špijunaže, objavila je britanska vlada u srijedu, prenosi Anadolu.
Ruski ambasador u Velikoj Britaniji pozvan je u Ministarstvo vanjskih poslova nakon prošlomjesečnog „neopravdanog“ protjerivanja iz Moskve, a sada je britanska vlada povukla akreditaciju ruskom diplomati, što znači da će on biti protjeran iz zemlje, navodi se u službenom saopćenju o „recipročnom“ potezu.
„Oštro osuđujemo prošlomjesečnu neopravdanu odluku Rusije da protjera još jednog britanskog diplomatu i zlonamjernu javnu kampanju blaćenja koja je uslijedila. Ovakvo ponašanje je potpuno neprihvatljivo i nećemo tolerisati uznemiravanje ili zastrašivanje našeg diplomatskog osoblja“, navodi se u saopćenju.
„Zbog toga smo pozvali ruskog ambasadora kako bismo najavili da poduzimamo recipročnu mjeru, povlačeći akreditaciju jednom ruskom diplomati“, dodaje se.
„Ponovljeni ničim izazvani i neopravdani postupci Rusije osmišljeni su da ometaju naš diplomatski rad i čine dio šire kampanje agresivnog ponašanja prema Velikoj Britaniji. Svaki daljnji postupak Rusije tretirat će se kao eskalacija i na njega će se odgovoriti odlučno i proporcionalno“, također se navodi u saopćenju.