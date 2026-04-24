Velika Britanija potvrdila suverenitet nad Foklandskim otocima nakon izvještaja o mogućoj reviziji politike SAD-a Vlada naglašava pravo stanovnika otoka na samoopredjeljenje

Britanska vlada je u petak ponovila da suverenitet nad Foklandskim otocima pripada Velikoj Britaniji, nakon izvještaja da bi Sjedinjene Države mogle preispitati svoj stav o zahtjevu Londona za tu teritoriju.

„Foklandski otoci su ogromnom većinom glasali za ostanak u statusu prekomorske teritorijE Velike Britanije i mi smo uvijek stajali iza prava stanovnika OTOKA na samoopredjeljenje“, rekao je portparol vlade, prema BBC-ju.

Glasnogovornik je dodao da vlada „ne može biti jasnija“ u svom stavu.

„Suverenitet pripada Velikoj Britaniji i pravo stanovnika otoka na samoopredjeljenje je od najveće važnosti“, rekao je portparol, napominjući da je stav dosljedno saopštavan uzastopnim američkim administracijama.

Ove izjave uslijedile su nakon izvještaja u kojem se citira interni e-mail Pentagona u kojem se navode moguće mjere koje bi Washington mogao razmotriti protiv saveznika za koje vjeruje da nisu podržali njegovu kampanju u Iranu.

Folklandski otoci su pod upravom Velike Britanije kao prekomorske teritorije, ali Argentina tvrdi da ima suverenitet nad otocima, koje naziva Malvinski otoci.

Spor je eskalirao 1982. godine, kada je Argentina izvršila invaziju na otoke, što je izazvalo Folklandski rat. Nakon što je Velika Britanija povratila kontrolu, stanovnicima otoka je dodijeljeno puno britansko državljanstvo prema Zakonu o britanskom državljanstvu (Foklandski otoci) iz 1983. godine.