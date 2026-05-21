Velika Britanija oštro osudila postupke Ben-Gvira i zatražila objašnjenje od Izraela Pozivanje odražava snažnu osudu Velike Britanije povodom njegovog ponašanja i ruganja onima koji su uključeni u flotilu 'Global Sumud', saopštilo je Ministarstvo vanjskih poslova

Velika Britanija je u četvrtak pozvala izraelskog izaslanika kako bi izrazila zabrinutost i zatražila objašnjenje u vezi s tretmanom aktivista sa flotile "Global Sumud" koja je bila na putu za Gazu, prenosi Anadolu.

U saopštenju Ministarstva vanjskih poslova (Foreign Office) navodi se da je izraelski otpravnik poslova pozvan nakon "zapaljivog video-snimka koji je objavio izraelski ministar (nacionalne sigurnosti) Itamar Ben-Gvir."

"Pozivanje odražava snažnu osudu Velike Britanije povodom njegovog ponašanja i ruganja onima koji su uključeni u flotilu 'Global Sumud'. Ovakvo ponašanje krši najosnovnije standarde poštovanja i dostojanstva ljudi", napomenuto je.

U saopštenju se dodaje: "Također smo duboko zabrinuti zbog uslova pritvora koji su prikazani i zatražili smo objašnjenje od izraelskih vlasti."

Ministarstvo vanjskih poslova je podcrtalo da je jasno predočilo njihove obaveze da zaštite prava svih uključenih osoba.

Navodeći da pokušaj flotile da dostavi pomoć naglašava ozbiljnost humanitarne situacije u Gazi, ministarstvo je naglasilo da Izrael mora osigurati da znatno više pomoći može ući sigurno i u velikom obimu kopnenim putevima.

"U kontaktu smo sa porodicama jednog broja uključenih britanskih državljana i spremni smo pružiti konzularnu podršku u bilo kojem trenutku", navodi se u saopštenju.

Ben-Gvir je u srijedu objavio video-snimak na društvenim mrežama koji prikazuje kako se ruga propalestinskim aktivistima, koji su bili vezani vezicama i prisiljeni da kleče nakon što su ih izraelske snage pritvorile u međunarodnim vodama.

Ministar je izazvao ogorčenje kako na domaćem, tako i na međunarodnom planu nakon što je objavio ovaj jednominutni video-snimak.

Izraelske snage su u ponedjeljak napale humanitarnu misiju u međunarodnim vodama i pritvorile sve aktiviste na brodu.

Flotila, koja prevozi 428 ljudi iz 44 zemlje, isplovila je prošlog četvrtka iz turskog okruga Marmaris u novom pokušaju da probije ilegalnu izraelsku blokadu nametnutu Pojasu Gaze od 2007. godine.