Velika Britanija: Napori da se morem dostavi pomoć ukazuju na „tešku humanitarnu situaciju“ u Gazi Izrael mora učiniti više kako bi omogućio dovoljnu pomoć Gazi u skladu s dogovorenim minimalnim ciljevima iz plana od 20 tačaka, poručuju iz Ministarstva vanjskih poslova

Ministarstvo vanjskih poslova Ujedinjenog Kraljevstva saopćilo je u četvrtak da napori za dostavu pomoći Gazi ukazuju na „tešku humanitarnu situaciju“ u toj enklavi, nakon što je Izrael presreo Globalnu flotilu Sumud.

U pisanom odgovoru na pitanje Anadolu o presretanju flotile Sumud, glasnogovornik britanskog Ministarstva vanjskih poslova, Commonwealtha i razvoja (Foreign, Commonwealth and Development Office), rekao je da je Velika Britanija u bliskom kontaktu s izraelskim vlastima „uz očekivanje da će situacija biti riješena na siguran način i u skladu s međunarodnim pravom“.

„Napori da se pomoć dostavi morem ukazuju na tešku humanitarnu situaciju u Gazi“, rekao je glasnogovornik. „Izrael mora učiniti više kako bi omogućio dovoljnu pomoć Gazi u skladu s dogovorenim minimalnim ciljevima iz 20-tačkastog plana.“

Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova saopćilo je da su pomorske snage presrele i zaplijenile više od 20 brodova Globalne flotile Sumud u međunarodnim vodama Sredozemnog mora te pritvorile oko 175 aktivista koji su se nalazili na njima. Napad se dogodio blizu grčkog ostrva Krit, stotinama nautičkih milja (preko 1.000 kilometara) od Izraela.

Flotila, koja je prevozila humanitarnu pomoć, isplovila je prije dvije sedmice sa italijanskog ostrva Sicilija, sa ukupno 58 plovila s ciljem da probije višegodišnju izraelsku blokadu Gaze.

Izrael je od 2007. godine uveo razornu blokadu Pojasa Gaze, ostavljajući 2,4 miliona stanovnika teritorije na ivici gladi.

Izraelska vojska pokrenula je dvogodišnju brutalnu ofanzivu na Gazu u oktobru 2023. godine, u kojoj je poginulo više od 72.000 ljudi, ranjeno preko 172.000, uz ogromna razaranja širom opkoljene teritorije.