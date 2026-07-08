Velika Britanija i Turska posvećene preuzimanju veće odgovornosti za izgradnju jače Evrope u snažnijem NATO-u, saopćila je britanska vlada

Velika Britanija i Turska potpisale novo sigurnosno partnerstvo za „daljnje jačanje“ saradnje u NATO-u Velika Britanija i Turska posvećene preuzimanju veće odgovornosti za izgradnju jače Evrope u snažnijem NATO-u, saopćila je britanska vlada

Velika Britanija i Turska u srijedu su potpisale novo partnerstvo u oblasti sigurnosti i odbrane na NATO samitu u glavnom gradu Turske, Ankari, s ciljem jačanja vojne i strateške saradnje između dvije ključne članice Alijanse.

Sporazum, koji je objavila britanska vlada, ima za cilj produbljivanje saradnje između Londona i Ankare u trenutku kada se obje zemlje suočavaju s, kako su navele, promjenjivim euroatlantskim sigurnosnim okruženjem.

„Partnerstvo odražava zajedničku odlučnost dviju velikih evropskih NATO saveznica da dodatno ojačaju i institucionaliziraju svoju saradnju kao odgovor na promjenjivo euroatlantsko sigurnosno okruženje“, navodi se u saopćenju britanske vlade.

Dodaje se da će sporazum omogućiti Velikoj Britaniji i Turskoj jačanje saradnje kroz produbljene konsultacije putem novih mehanizama o političko-vojnim aspektima sigurnosne i odbrambene politike, uključujući odvraćanje i odbranu, vojnu saradnju, odbrambenu industriju i tehnologiju, kibernetičku sigurnost i hibridne prijetnje, borbu protiv terorizma, otpornost i civilnu spremnost, kao i svemir.

Velika Britanija i Turska navele su da sporazum odražava njihovu zajedničku posvećenost jačanju uloge Evrope unutar NATO-a, uz istovremeno održavanje bliskih transatlantskih veza.

„Partnerstvo odražava zajedničku odlučnost dviju velikih evropskih NATO saveznica da dodatno ojačaju i institucionaliziraju svoju saradnju kao odgovor na promjenjivo euroatlantsko sigurnosno okruženje“, ponavlja se u saopćenju.

Partnerstvo dolazi u trenutku kada se članice NATO-a fokusiraju na povećanje izdvajanja za odbranu i proširenje vojnih kapaciteta usljed rastućih sigurnosnih izazova širom Evrope i šire.

„Velika Britanija i Turska daju jedinstven i nezamjenjiv doprinos euroatlantskoj sigurnosti.“ Posvećene su „preuzimanju veće odgovornosti za izgradnju jače Evrope u snažnijem NATO-u“, dodaje se.

„Potpisivanje ovog partnerstva potvrđuje duboku posvećenost Velike Britanije i Turske međusobnoj odbrani i Sjevernoatlantskom sporazumu“, zaključuje se u saopćenju.