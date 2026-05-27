Velika Britanija: Devet smrtnih slučajeva povezanih s vodom, među njima i sedmoro djece tokom rekordnih vrućina Prošle sedmice, Agencija za zdravstvenu sigurnost Velike Britanije izdala je narandžasta i žuta upozorenja na vrućinu širom Engleske, po prvi put ove godine, dok toplotni val pogađa zemlju

Devet osoba, uključujući sedmero tinejdžera, poginulo je u incidentima povezanim s vodom širom Velike Britanije od nedjelje tokom toplotnih valova, objavili su mediji u srijedu, prenosi Anadolu.

U posljednjem prijavljenom incidentu, tijelo tinejdžera, koji je navodno nestao nakon što je otišao na plivanje, pronašla je u srijedu policija na jezeru Hawley u blizini Farnborougha.

Od početka toplotnih valova prošle sedmice, ukupno sedmero mladih ljudi, muškarac u 60-im godinama, kao i žena u 70-im godinama, poginuli su u incidentima povezanim s vodom.

Policija vjeruje da tijelo koje je pronađeno u utorak, tokom potrage za 12-godišnjim dječakom koji je nestao plivajući u rijeci u Lancashireu, pripada tom djetetu.

U ponedjeljak, tokom državnog praznika (Bank Holiday), 13-godišnji dječak, lokalno identifikovan kao Reco Puttock, proglašen je mrtvim nakon što je izvučen iz brane Leadbeater u Halifaxu, u Zapadnom Yorkshireu, dok je tijelo tinejdžerke izvučeno iz vodenog parka Kingsbury u Warwickshireu, a tijelo tinejdžera izvučeno iz jezera u parku Rother Valley u Rotherhamu, u Južnom Yorkshireu.

Muškarac u 60-im godinama također je preminuo u ponedjeljak nakon što je utrčao u more kako bi pomogao dvoma rođaka koji su se našli u poteškoćama na plaži Tregirls u blizini Padstowa, u Cornwallu.

Na jezerima Swanholme u Lincolnu, 15-godišnji Declan Sawyer pronađen je mrtav nakon što su hitne službe pozvane zbog izvještaja da se našao u poteškoćama u nedjelju oko 14:30 sati po lokalnom vremenu (13:30 GMT).

Također u nedjelju, 72-godišnja žena izvučena je iz vode na plaži West Angle Bay u Pembrokeshireu, u Walesu.

U Cheshireu, hitne službe su također tragale za tinejdžerom čiji je nestanak prijavljen u jezeru Pickmere, između Knutsforda i Northwicha.

Nakon ovih smrtnih slučajeva, Kraljevsko društvo za spašavanje života (Royal Life Saving Society) upozorilo je na povećan rizik od utapanja kada su temperature zraka visoke.

„Čak 47% slučajnih utapanja u Velikoj Britaniji dogodi se između maja i augusta“, napomenuli su.

U nekim dijelovima Londona u utorak je zabilježena temperatura od 35 stepeni Celzijusa (95 Farenhajta), čime je oboren rekord postavljen u ponedjeljak za najtopliji dan u maju.

Kew Gardens u jugozapadnom Londonu zabilježio je privremenu temperaturu od 35,1 stepen Celzijusa (95,2 Farenhajta), nadmašivši rekord od 34,8 stepeni Celzijusa (94,6 Farenhajta) koji je u ponedjeljak izmjeren na istom mjestu.

