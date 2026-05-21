Velika Britanija bilježi najnižu neto migraciju od 2012. godine Pad broja građana izvan EU koji dolaze iz "razloga povezanih s poslom", za 47 posto, glavni je pokretač prošlogodišnjeg pada, saopštio je Državni zavod za statistiku

Neto migracija u Velikoj Britaniji pala je na 171.000 u 2025. godini, što je najniži nivo od 2012. godine ako se izuzme period pandemije COVID-19, pokazuju zvanični podaci objavljeni u četvrtak, prenosi Anadolu.

Privremeni podaci Državnog zavoda za statistiku (ONS) pokazali su da je neto migracija, koja je dostigla vrhunac od 944.000 u godini do marta 2023. godine, nastavila opadati, pri čemu je prošle godine ta brojka pala na 171.000.

Prema ONS-u, pad broja građana izvan EU koji dolaze iz "razloga povezanih s poslom", koji iznosi 47 posto, bio je glavni razlog prošlogodišnjeg pada.

Broj ljudi koji su napustili Veliku Britaniju zabilježen je na više od 640.000, što predstavlja smanjenje od 6 posto, dok je 800.000 ljudi imigriralo u zemlju prošle godine, što je pad od 20 posto u odnosu na podatke iz 2024. godine.

Odvojeno, Ministarstvo unutrašnjih poslova (Home Office) objavilo je podatke o iregularnim migracijama koji pokazuju da je broj dolazaka malim čamcima porastao za 3% u godini do marta.

Tokom istog perioda, broj ljudi koji traže azil pao je za 12 posto, dok se broj tražilaca azila smještenih u hotelima smanjio za jednu trećinu.

Ukupno 39.271 osoba stigla je u Veliku Britaniju malim čamcima u godini do marta 2026. godine, navodi Ministarstvo unutrašnjih poslova.

"Neto migracija je smanjena za 82 posto. Neto migracija iznosi 171.000, što je pad u odnosu na vrhunac od 944.000 pod konzervativcima. Ova vlada vraća red i kontrolu na naše granice", napisala je ministrica unutrašnjih poslova Shabana Mahmood na američkoj društvenoj mreži X.

Ranije ovog mjeseca, Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je više od 200.000 migranata prešlo Lamanš u malim čamcima kako bi stigli do Velike Britanije otkako je 2018. godine počelo vođenje evidencije.