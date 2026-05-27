Velika Britanija: Šest smrtnih slučajeva povezanih s vodom, među njima i petero djece tokom rekordnih vrućina Od početka toplotnog vala prošle sedmice, ukupno je pet mladih osoba i jedan muškarac u šezdesetim godinama izgubili su život

Šest osoba, uključujući pet tinejdžera, preminulo je u incidentima povezanim s vodom širom Velike Britanije od nedjelje, tokom toplotnog vala, prenose mediji u srijedu.

U posljednjem slučaju, policija vjeruje da tijelo pronađeno tokom potrage za 12-godišnjim dječakom koji je nestao dok je plivao u rijeci u Lancashiru pripada upravo tom djetetu.

BBC navodi da je dječak bio s prijateljima kada je upao u poteškoće u rijeci Ribble, u mjestu Ribchester, oko 14 sati po lokalnom vremenu u utorak.

Od početka toplotnog vala prošle sedmice, ukupno je pet mladih osoba i jedan muškarac u šezdesetim godinama izgubili su život u incidentima povezanim s vodom u Engleskoj.

Na neradni ponedjeljak, 13-godišnji dječak, lokalno identificiran kao Reco Puttock, proglašen je mrtvim nakon što je izvučen iz akumulacije Leadbeater u Halifaxu, u Zapadnom Yorkshireu. Također, tijelo tinejdžerke pronađeno je u parku Kingsbury Water Park u Warwickshireu, dok je tijelo tinejdžera izvučeno iz jezera u parku Rother Valley Country Park u Rotherhamu, Južni Yorkshire.

Muškarac u šezdesetim godinama preminuo je istog dana nakon što je ušao u more kako bi pomogao rodicama koje su se našle u poteškoćama na plaži Tregirls, blizu Padstowa u Cornwallu.

U Lincolnu, na jezerima Swanholme, 15-godišnji Declan Sawyer pronađen je mrtav nakon što su hitne službe pozvane zbog dojave da se našao u poteškoćama u vodi u nedjelju poslijepodne.

U Cheshireu, spasilačke službe i dalje tragaju za tinejdžerom koji je prijavljen kao nestao u jezeru Pickmere, između Knutsforda i Northwicha.

Pojedini dijelovi Londona zabilježili su u utorak temperaturu od 35 stepeni Celzijusa, čime je oboren rekord za najtopliji majski dan postavljen dan ranije.

U Kew Gardensu, na jugozapadu Londona, izmjerena je preliminarna temperatura od 35,1 stepen, čime je nadmašen prethodni rekord od 34,8 stepeni.

Prošle sedmice, Agencija za zdravstvenu sigurnost Velike Britanije izdala je žuta i narandžasta upozorenja zbog vrućine širom Engleske, prvi put ove godine, uoči rekordno visokih temperatura.