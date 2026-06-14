Više od 500 osoba evakuisano iz ugroženih područja, među njima i bivši italijanski reprezentativac Mario Balotelli

Vatrogasci se bore s velikim šumskim požarima na Siciliji i u regiji Puglia Više od 500 osoba evakuisano iz ugroženih područja, među njima i bivši italijanski reprezentativac Mario Balotelli

talijanske službe intervenišu iz zraka i sa zemlje u gašenju šumskih požara koji su izbili na otoku Siciliji i u južnoj italijanskoj regiji Puglia.

Prema navodima italijanske novinske agencije ANSA, požar je izbio u makijskom području na brdu Montagna Grande, u blizini grada Trapani na zapadu Sicilije. Uzrok požara još nije poznat, a vatra se zbog jakog vjetra brzo proširila na veliko područje.

Vatrogasne jedinice iz Trapanija intervenisale su iz zraka i sa zemlje, dok u akciji gašenja učestvuju najmanje tri helikoptera i dva protivpožarna aviona.

Istovremeno je požar zahvatio i makijsko područje kod mjesta Ugento u regiji Puglia. Vatra je ugrozila lokalno stanovništvo, a iz predostrožnosti su evakuisani pojedini kampovi i turistička naselja.

Među više od 500 evakuisanih osoba bio je i bivši italijanski fudbalski reprezentativac Mario Balotelli.

Prema informacijama lokalnih vlasti, požar kod Ugenta stavljen je pod kontrolu, dok su aktivnosti na njegovom potpunom gašenju i sanaciji terena i dalje u toku.