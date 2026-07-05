Meteo-France izdao upozorenje na vrlo visok rizik od požara u više južnih departmana

Vatrogasci se bore s brzim šumskim požarima na jugu Francuske Meteo-France izdao upozorenje na vrlo visok rizik od požara u više južnih departmana

Stotine vatrogasaca u nedjelju su se borile sa šumskim požarima širom juga Francuske, dok su opasna kombinacija ekstremnih vrućina i jakih vjetrova povećala rizik od novih izbijanja požara u regionu.

Novi požar izbio je tokom noći u udaljenom i teško pristupačnom području planina Pyrenes-Orientales, pri čemu je izgorjelo 930 hektara, a u gašenje je uključeno više od 580 vatrogasaca, saopćile su lokalne vlasti.

Zvaničnici su pozvali načelnike pogođenih općina da stanovnike izolovanih farmi prevezu u gradske i općinske zgrade radi sigurnosti. U regionu je zatvoreno i više puteva.

Meteo-France upozorio je na toplotni val praćen povremeno jakim vjetrovima širom mediteranskih regija, što stvara visok i vrlo visok rizik od šumskih požara.

Meteorološka služba je za nedjelju proglasila departmane Aude, Drome, Gard, Herault, Pyrenees-Orientales, Vaucluse i Bouches-du-Rhone područjima vrlo visokog rizika.

Ekstremne vrućine očekuju se da se tokom poslijepodneva prošire na jugozapad zemlje, uz temperature od 35 do 37 stepeni Celzijusa, te lokalne maksimume od 38 do 40 stepeni u pojedinim južnim regijama, javio je televizijski kanal BFMTV.