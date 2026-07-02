Sveta Stolica saopćila da su novozaređeni biskupi automatski izopćeni iz Crkve zbog odbacivanja papinskog autoriteta

Vatikan izopćio članove ultrakonzervativne odmetnute katoličke zajednice zbog imenovanja biskupa bez papinog odobrenja Sveta Stolica saopćila da su novozaređeni biskupi automatski izopćeni iz Crkve zbog odbacivanja papinskog autoriteta

Vatikan je u četvrtak izopćio članove odmetnute ultrakonzervativne katoličke zajednice nakon što su bez papinog odobrenja zaredili nove biskupe.

Odluka je objavljena dekretom Dikasterija za nauk vjere, u kojem se navodi da su osobe uključene u biskupska ređenja automatski izopćene iz Katoličke crkve u skladu s kanonskim pravom, prenosi "Vatican News".

Mjera se odnosi na Svećeničko bratstvo svetog Pija X, koje je u srijedu u Švicarskoj zaredilo četvoricu biskupa bez papinskog mandata.

Prema stavu Vatikana, biskupsko ređenje bez odobrenja pape predstavlja "delikt šizme", odnosno teško kršenje crkvenog prava koje automatski povlači izopćenje, najstrožu crkvenu kaznu kojom se osoba isključuje iz sakramenata i života Crkve.

Među novozaređenim biskupima su Pascal Schreiber, Michael Goldade, Michel Poinsinet de Sivry i Marc Hanappier, koji su zaređeni zajedno s vodećim članovima rukovodstva ove zajednice.

U pratećem obrazloženju Dikasterij navodi da se i biskupi koji su obavili ređenja i novozaređeni biskupi smatraju izopćenima te da njihov čin predstavlja odbacivanje papinskog autoriteta.

Vatikan je također upozorio da se svećenici ove zajednice smatraju pripadnicima šizme te da su sakramenti koje oni dijele nevaljani s aspekta crkvenog prava.

Zajednicu sa sjedištem u Švicarskoj osnovao je 1970. godine francuski nadbiskup Marcel Lefebvre, protiveći se reformama uvedenim nakon Drugog vatikanskog koncila.

Od Katoličke crkve formalno se odvojila 1988. godine, kada je Lefebvre bez papinog odobrenja zaredio četvoricu biskupa.

Za vrijeme pontifikata pape Benedikta XVI ukinuta je ekskomunikacija tadašnjih biskupa 2009. godine, dok je papa Franjo kasnije svećenicima ove zajednice dao ograničena ovlaštenja za sklapanje crkvenih brakova. Ipak, pokušaji potpunog pomirenja zajednice s Vatikanom nisu bili uspješni, navodi italijanska novinska agencija ANSA.

Prema kanonskom pravu Katoličke crkve, obavljanje biskupskih ređenja bez papinog odobrenja automatski povlači kaznu izopćenja.