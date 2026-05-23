Vanredno stanje zbog opasnih materija u Južnoj Kaliforniji pogoršano nakon curenja hemikalija naređena evakuacija Ili će popustiti ili eksplodirati, rekao je zvaničnik hitnih službi koji strahuje od eksplozije i izlijevanja hiljada galona toksičnih materija u okoliš

Curenje opasnih materija u petak u Južnoj Kaliforniji dovelo je do naredbe za evakuaciju 40.000 stanovnika, dok se situacija pogoršava, a zvaničnici hitnih službi strahuju od moguće eksplozije, prema medijskim izvještajima.

Vatrogasna služba okruga Orange (OCFA) saopćila je da je curenje prijavljeno u četvrtak u gradu Garden Grove, 64 kilometra jugoistočno od Los Angelesa. Situacija se nastavila pogoršavati tokom posljednja 24 sata, dok ekipe za hitne intervencije strahuju od eksplozije ili izlijevanja hiljada galona toksičnih materija u okoliš.

"Ili će popustiti ili eksplodirati", rekao je novinarima načelnik odjela OCFA-e Craig Covey.

Zvaničnici hitnih službi saopćili su da rezervoar od 34.000 galona (128.704 litra) sadrži metil-metakrilat, toksičnu i veoma zapaljivu tečnu hemikaliju koja se koristi u proizvodnji akrilne plastike. Vlasti su navele da je sistem rezervoara otkazao nakon što se hemikalija pregrijala i uzrokovala ispuštanje para u zrak. Oštećeni rezervoar nalazi se pored još dva rezervoara za skladištenje hemikalija.

"Rezervoar koji je u najvećoj krizi zapravo se ne može osigurati niti staviti pod kontrolu", rekao je Covey.

"Doslovno su ostale dvije opcije. Prva, rezervoar popusti i izlije ukupno oko 6.000 do 7.000 galona veoma opasnih hemikalija na parking u tom području, ili druga, rezervoar uđe u termičku reakciju bez kontrole i eksplodira, što bi zahvatilo i okolne rezervoare koji sadrže gorivo ili druge hemikalije", rekao je.

Vlasti su pozvale stanovnike da poštuju naredbe za evakuaciju i da se ne vraćaju u to područje zbog mogućeg izlijevanja ili eksplozije. Zvaničnici su rekli da se kvalitet zraka aktivno prati i da su sva očitanja i dalje unutar dozvoljenih granica.

"To je veoma toksična supstanca", rekao je načelnik odjela OCFA-e Nick Freeman na konferenciji za novinare.

"Izuzetno je zapaljiva i u trenutnom stanju veoma reaktivna te može izazvati eksploziju", dodao je.

Zvaničnici OCFA-e rekli su da su ekipe spremne za mogućnost izlijevanja hemikalije iz rezervoara te da su postavljene barijere za zadržavanje kako bi se spriječilo da materija dospije u odvode za oborinske vode, riječne kanale ili okean.

Dodali su da je izlijevanje najbolji mogući scenario, u odnosu na eksploziju i moguće širenje oblaka toksičnih materija iznad tog područja.

Zvaničnici hitnih službi rekli su da još nije jasno šta je uzrokovalo pregrijavanje materije u rezervoaru.