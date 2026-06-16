Vance tvrdi da SAD „drži sve karte u rukama“ usred nuklearnih pregovora s Iranom Očekujemo da ćemo na pregovorima u petak imati puni spektar predstavnika, kaže američki potpredsjednik

HAMILTON (AA) – Potpredsjednik SAD-a JD Vance izjavio je da njegova zemlja posjeduje značajnu prednost u pregovorima s Iranom i izrazio je uvjerenje da će predstojeći razgovori dovesti do uspješnog sporazuma, prenosi Anadolu.

„Mislim da je najbolji ishod dobar dogovor za američki narod, koji u osnovi već imamo“, rekao je Vance u intervjuu za CNBC.

Govoreći o pregovorima koji se očekuju krajem ove sedmice, Vance je kazao: „Očekujemo da ćemo na pregovorima u petak imati puni spektar predstavnika. Ponavljam, s tim ljudima smo razgovarali ponekad indirektno, ali ponekad i direktno, i to je ono što se suštinski promijenilo pod predsjednikovim vodstvom.“

On je naveo da Trumpova administracija sada direktno komunicira s Iranom, dodajući: „Tamo imamo neke dobre odnose.“

„Ovo će biti uspješni pregovori jer, znate, više ne prenosite poruke kroz razne tajne kanale. Mi zapravo razgovaramo s njima, a kada razgovarate s njima, shvatite šta je stvarno, šta je lažno, oko čega su ozbiljni, a oko čega nisu“, rekao je.

Ističući poziciju Washingtona uoči razgovora, Vance je poručio: „Mi u osnovi držimo sve karte u rukama. Ne moramo Irancima dati ništa ako ne preuzmu obaveze koje želimo na dugi rok u pogledu nuklearnog programa, pa čak i da se samo ovdje zaustavimo, šta bi bila istina? Njihova vojska je uništena, Hormuški tjesnac je otvoren, njihov nuklearni program je uništen i imamo nevjerovatnu ekonomsku prednost nad njima kakvu nismo imali prije godinu i po dana.“

Vance je dalje napomenuo da Washington ostaje otvoren za poboljšanje odnosa s Teheranom, rekavši: „Ako želite da se nađemo, ako želite da promijenite svoj odnos sa Sjedinjenim Državama, mi ćemo promijeniti naš odnos s Iranom. To je ponuda. Morat ćemo vidjeti hoće li nam u tome izaći u susret.“

Osvrćući se na zabrinutost u vezi s reakcijom Izraela na potencijalni sporazum, Vance je rekao: „Pa, prije svega, mislim da unutar Izraela postoje elementi kojima se sporazum prilično sviđa, a također smatram da je bilo i nekih pogrešnih medijskih izvještavanja o tom dogovoru.“

Dodao je da se administracija nada da će ove sedmice objaviti tekst sporazuma i kazao da će on učiniti regiju sigurnijom te pomoći u stvaranju „novog Bliskog istoka, ne samo za narednih nekoliko godina, već za narednu generaciju“.