Vance najavio da će se nuklearni inspektori vratiti u Iran prema mirovnom sporazumu Američki potpredsjednik potvrdio da memorandum o razumijevanju nalaže uništenje zaliha obogaćenog uranija uz međunarodnu pomoć

Američki potpredsjednik JD Vance izjavio je u ponedjeljak da će se međunarodni nuklearni inspektori vratiti u Iran kao ključna komponenta novog sporazuma između Washingtona i Teherana.

Nuklearnim inspektorima bit će dopušten povratak u Iran u okviru sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama, rekao je Vance za NBC News. Kazao je da će Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) i SAD pomoći Teheranu u uništavanju njegovih zaliha visoko obogaćenog uranija, ističući da je taj zahtjev vrlo jasno naveden u memorandumu o razumijevanju (MOU).

Prema izvještajima, 1.000 funti (453,6 kilograma) obogaćenog uranija zarobljeno je ispod ruševina lokacija koje su bile meta tokom američko-izraelske ofanzive prošlog juna. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi potvrdio je da se materijal nalazi ispod ruševina te da ne postoje neposredni planovi za njegovo izvlačenje.

Vance je rekao da, iako je tekst memoranduma o razumijevanju finaliziran, određeni tehnički detalji u vezi s njegovom provedbom još uvijek zahtijevaju rješavanje.

Ranije je izjavio da dokument pruža samo opći okvir, dok će ključni detalji biti određeni u narednim pregovorima.

"Memorandum o razumijevanju ima otprilike stranicu i po, tako da je riječ o vrlo općem dokumentu. Ali to je u velikoj mjeri bilo dio razgovora koje smo vodili s Irancima", rekao je za CNN.

"O brojnim pitanjima morat ćemo se dogovoriti tokom faze tehničkih pregovora, ali ono što memorandum o razumijevanju čini jeste uspostavljanje okvira prema kojem će Iranci dobiti koristi iz sporazuma ispunjavanjem svojih obaveza iz tog sporazuma", dodao je.

Američki zvaničnik izjavio je da će svi detalji sporazuma biti objavljeni u roku od 24 do 48 sati, dok će tehnički razgovori početi kasnije ove sedmice.

Upitan da li sporazum uključuje odredbe o odmrzavanju iranske imovine ili ublažavanju sankcija, Vance je rekao da takve mjere nisu provedene.

"Nije oslobođen nijedan dolar kroz ublažavanje sankcija niti je odmrznuta bilo kakva imovina, ni od strane Sjedinjenih Američkih Država niti bilo kojeg od naših saveznika u Zaljevu", rekao je.

Vance je iznio dva moguća puta za Iran prema ovom sporazumu.

"Zaista postoje dvije opcije, dva puta kojima Iran može krenuti odavde. Prva opcija je da ostane pod izuzetno strogim ekonomskim sankcijama, što znači da nikada neće moći obnoviti svoju vojsku niti ponovno uspostaviti svoj nuklearni program, ili da nam na provjerljiv način pokaže da dopušta režim inspekcija koji će s povjerenjem moći potvrditi da neće obnoviti taj nuklearni program, a ako to učini, to će transformirati cijelu regiju", rekao je.

Pakistanski premijer Shehbaz Sharif, čija je zemlja predvodila posredovanje između Washingtona i Teherana, rano u ponedjeljak je objavio da su SAD i Iran postigli mirovni sporazum te da će ceremonija potpisivanja biti održana u Švicarskoj u petak.