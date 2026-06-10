Mislim da smo vrlo blizu postizanja tog cilja, kazao je potpredsjednik SAD-a

Vance: Iran ne odugovlači pregovore, dogovor moguć već sljedeće sedmice Mislim da smo vrlo blizu postizanja tog cilja, kazao je potpredsjednik SAD-a

Potpredsjednik SAD-a JD Vance rekao je da Iran ne "odugovlači" pregovore o nuklearnom sporazumu i da bi dogovor mogao biti postignut u roku od nekoliko dana ili potencijalno mjeseci, javlja Anadolu.

Na pitanje da li Iranci po njegovom mišljenju navlače američkog predsjednika Donalda Trumpa, Vance je odgovorio: "Ne, ne mislim tako. Opet, mislim da njihovom sistemu treba dugo vremena da postigne konsenzus."

Izjavio je ovo u intervjuu za CBS Sunday Morning koji će biti emitovan ove sedmice, a čiji su dijelovi objavljeni prije emitovanja.

Tvrdeći da je cilj administracije trajni sporazum koji bi spriječio Iran da ikada stekne nuklearno oružje, rekao je: "Trenutno osjećam da smo u poziciji da postignemo sporazum koji je ekonomski dobar za Sjedinjene Američke Države i koji se zaista bavi iranskim nuklearnim programom, ne samo sada, ne samo dok je Donald Trump predsjednik, već dugoročno, do te mjere da moja djeca mogu reći kada odrastu: 'Iran neće imati nuklearno oružje.'"

"To je cilj politike. I mislim da smo vrlo blizu postizanja tog cilja. Ali još uvijek imamo drva za cijepanje. Nastavit ćemo to raditi", dodao je.

Napominjući da "ćemo mnogo znati prije međuizbora", Vance je rekao: "Mislim da bi se sporazum mogao postići sljedeće sedmice, ali bi se sporazum mogao postići i za nekoliko mjeseci."

O pitanju povjerenja, Vance je rekao da povjerenje administracije leži u vlastitim pregovaračkim sposobnostima, a ne u Teheranu.

"Ne vjerujem nikome. Ono u što vjerujem je vlastita sposobnost pregovaranja. Vjerujem u sposobnost naše administracije da pregovara i vjerujem u odredbe o provođenju zakona koje ćemo primijeniti", rekao je.