Francuska se suočava s ekstremnim temperaturama i rekordnim toplotnim talasom, dok su deseci departmana pod najvišim upozorenjima na vrućine i požare širom zemlje i Evrope

Val vrućina u Evropi odnosi živote: U Francuskoj zabilježeno oko 20 utapanja Francuska se suočava s ekstremnim temperaturama i rekordnim toplotnim talasom, dok su deseci departmana pod najvišim upozorenjima na vrućine i požare širom zemlje i Evrope

Francuska ministrica sporta Marina Ferrari izjavila je u utorak da je oko 20 ljudi umrlo od utapanja od početka vikenda dok se zemlja bori s visokim temperaturama, javlja Anadolu.

Ferrari je za "France Inter" rekla da je bilo oko 20 smrtnih slučajeva od početka vikenda.

Dvadeset osam departmana stavljeno je u visok rizik od požara, dok će taj broj u srijedu iznositi 34, prema emiteru BFMTV.

Zemlja je zabilježila najtopliju noć od 1947. godine, s nacionalnim termalnim indikatorom za minimalne temperature od 21,6 stepeni Celzijusa.

Prosječna nacionalna temperatura u Francuskoj u ponedjeljak je oborila novi mjesečni rekord s 29,2 stepena, objavio je BFMTV, pozivajući se na nacionalnu meteorološku službu Meteo-France.

U utorak, 54 departmana su pod crvenim, a 35 pod narandžastim upozorenjem, jer se očekuje da će temperature dostići 40 stepeni.

Nekoliko drugih evropskih zemalja se također priprema za visoke temperature.

Meteorološki zavod Velike Britanije izdao je crveno upozorenje na ekstremne vrućine za srijedu i četvrtak, a prognoze ukazuju na to da bi mogao biti oboren rekord svih dnevnih temperatura u junu.

U Španiji, nacionalna meteorološka služba Aemet izdala je crvena i narandžasta upozorenja u većem dijelu zemlje, jer se očekuje da će temperature dostići 44 stepena.

Očekuje se da će temperature u nekoliko portugalskih regija dosezati do 40 stepeni, dok je Italija također izdala crvena i narandžasta upozorenja na vrućine za nekoliko gradova.

Temperature će u utorak ostati iznad 30 stepeni u Belgiji, dok se predviđa da će se kretati između 33 i 39 stepeni do kraja sedmice, prema izvještaju emitera RTL-a, pozivajući se na Kraljevski meteorološki institut.