Kanadske vlasti izdale više od 26.000 viza posjetiocima Svjetskog prvenstva, a dio njih nakon dolaska zatražio međunarodnu zaštitu

Utakmice Svjetskog prvenstva u Kanadi dovele do 175 zahtjeva za azil Kanadske vlasti izdale više od 26.000 viza posjetiocima Svjetskog prvenstva, a dio njih nakon dolaska zatražio međunarodnu zaštitu

Strani posjetioci koji su doputovali u Kanadu na nedavno održane utakmice Svjetskog prvenstva u fudbalu podnijeli su 175 zahtjeva za azil, objavili su u četvrtak kanadski mediji.

Kanadsko Ministarstvo za imigraciju, izbjeglice i državljanstvo (IRCC) izdalo je nešto više od 26.000 viza osobama iz drugih zemalja koje su prisustvovale na 13 utakmica održanih u Torontu i Vancouveru početkom ovog mjeseca i tokom juna.

Podnošenje zahtjeva za azil od strane članova stranih sportskih ekipa ili članova njihovih pratećih timova nije neuobičajeno. Zbog toga pojedine zemlje, koje očekuju takav potez, ponekad odlučuju da ne šalju svoje reprezentacije na međunarodna takmičenja.

Fudbalski savez Eritreje zabranio je svojoj reprezentaciji učešće na Svjetskom prvenstvu zbog straha da bi članovi ekipe mogli zatražiti azil, objavio je list "Globe and Mail".

"Na dan 20. jula 2026. godine, od 26.111 osoba kojima su prethodno odobreni zahtjevi za privremeni boravak povezani s FIFA-om, njih 175 je kasnije podnijelo zahtjev za azil", saopćio je IRCC u izjavi za ovaj list.

Iz Ministarstva su naglasili da podaci obuhvataju samo osobe koje su u svojim zahtjevima za privremeni boravak navele "FIFA Svjetsko prvenstvo 26".

Zahtjev za detaljniju strukturu tih 175 slučajeva nije odobren, uključujući podatke o tome koliko je igrača, a koliko članova stručnog i pratećeg osoblja podnijelo zahtjeve.

Prema dostupnim podacima o zahtjevima za azil podnesenim nakon ulaska s posjetilačkim vizama, među podnosiocima se nalaze državljani Kine (25), Egipta (15), Gane (25), Kolumbije (15), Senegala (10), Ekvadora (5), Bangladeša (10), Nigerije (10), kao i po pet državljana Burundija, Nepala i Pakistana.

Ovo se dogodilo uprkos ranijem upozorenju IRCC-a da bi osobama koje posjeduju ulaznice za utakmice FIFA-e mogao biti odbijen ulazak u Kanadu ukoliko postoji sumnja da se neće vratiti u svoje matične zemlje.