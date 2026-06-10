Utakmica otvaranja Svjetskog prvenstva igrat će se uz proteste u Mexico Cityju Različite grupe izlaze na ulice zbog Svjetskog prvenstva, iznoseći zahtjeve prema vladi Meksika

FIFA Svjetsko prvenstvo 2026. godine počet će u Mexico Cityju, glavnom gradu Meksika, uz uporedne demonstracije i proteste.

Različite grupe izašle su na ulice kako bi postigle veću vidljivost zbog održavanja Svjetskog prvenstva u Meksiku, koristeći proteste da iznesu svoje zahtjeve vladi.

Demonstranti, od kojih je većina članova Nacionalne koordinacije obrazovnih radnika (CNTE), borave danju i noću u šatorima postavljenim na mnogim ulicama u historijskom dijelu Mexico Cityja i odbijaju napustiti to područje.

Meksički demonstranti, koji se povremeno okupljaju i sukobljavaju s policijom, uključuju učitelje koji zahtijevaju povećanje plata, izmjene obrazovnih politika, poboljšanje penzionih prava i ukidanje penzionih zakona, kao i grupe koje traže pronalazak nestalih članova porodica, porodice 43 studenta koji su nestali u Ayotzinapi 2014. godine, penzionisane sudske službenike, aktiviste za prava životinja i poljoprivrednike.

Dok su mnogi dijelovi starog grada zatvoreni za saobraćaj zbog demonstracija, postavljanje velikih barijera radi blokiranja pristupa demonstrantima određenim područjima privuklo je pažnju.

Kako su glavne saobraćajnice oko Paseo de la Reforma, Insurgentesa i historijskog centra povremeno blokirali demonstranti, ovi događaji doveli su do saobraćajnih gužvi u centru grada i poremećaja u javnom prijevozu.

- Fan zona meta demonstranata

Napetosti su se povremeno pojačavale između dvije strane zbog preklapanja Fan Fest zone koju je FIFA postavila na trgu Zocalo i područja koje koriste demonstranti.

U području ograđenom velikim barijerama kako bi se spriječilo da demonstranti uđu u taj prostor, nalazi se veliki broj policajaca.

Članovi CNTE pokušavaju povećati pritisak na vladu kroz demonstracije pod sloganom “Nema rješenja, nema igre“, a objavljeno je da neki sindikati planiraju nastaviti proteste tokom cijelog Svjetskog prvenstva ako njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni.

- Protesti će se nastaviti i na dan utakmice

Meksički demonstranti planiraju nastaviti svoje proteste uoči utakmice otvaranja FIFA Svjetskog prvenstva 2026. godine.

Lokalni izvori navode da neke grupe namjeravaju blokirati puteve marširanjem i protestima duž ruta koje vode prema stadionu, dok su vlasti upozorile navijače da na stadion dođu ranije zbog utakmice.

Utakmica otvaranja FIFA Svjetskog prvenstva 2026. godine igrat će se u četvrtak na stadionu Mexico City, a sastaju se domaćin Meksiko i Južnoafrička Republika u Grupi A.